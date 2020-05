MS já tem dois frigoríficos fechados por causa do coronavírus

A prefeitura de Bonito interditou por sete dias as atividades do único frigorifico da cidade. A medida foi tomada após duas funcionárias de um mesmo setor testarem positivo para a covid-19.





Segundo a vigilância sanitária, uma delas é esposa de um funcionário de um frigorifico, localizado em Guia Lopes da Laguna, que também foi suspenso após contaminação.





Além da suspensão, a prefeitura decretou também novas medidas de segurança para controlar o avanço da doença, sendo elas o uso obrigatório de máscaras e a proibição de aglomerações de pessoas em frente das casas e estabelecimentos comercial.





O toque de recolher também foi ampliado, com o início as 20h e término às 5h. As regras previstas nos decretos anteriores, como fechamento de espaços esportivos e de turismo, continuam valendo.





Segundo a secretária municipal de saúde de bonito, Lívia Maria Silva Oliveira, a cidade está com barreiras sanitárias por 24 horas e proíbe a entrada de visitantes.





Boletim epidemiológico desta segunda-feira (11) mostra que Bonito tem 4 casos de coronavírus e Guia Lopes da Laguna um total de 34.





