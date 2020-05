AUXÍLIO EMERGENCIAL| Confira como receber o auxilio de R$ 600 neste sábado em MS

Agências da Caixa não abrem, mas auxílio emergencial pode ser retirado em lotéricas ou caixas eletrônicos

©Marcello Casal Jr/Agência Brasil

A Caixa disponibiliza a primeira parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para milhões de trabalhadores que ainda estavam em análise. A Dataprev liberou um novo lote de beneficiários nesta quinta-feira (14) e os trabalhadores já terão acesso ao benefício no sábado (16). Porém, as agências da Caixa não devem abrir neste fim de semana em Mato Grosso do Sul.





Mesmo com as agências fechadas, os trabalhadores podem acessar a primeira parcela o auxílio emergencial ainda neste fim de semana. Segundo informações da Caixa Econômica Federal, os beneficiários podem movimentar o recurso e fazer transações bancárias, como pagamento de boletos e transferências, ainda neste sábado (16). Para isso, é preciso acessar o aplicativo Caixa Tem, no caso de pessoas com a conta digital da Caixa.





Para quem recebeu em conta corrente ou poupança, é possível sacar ainda no fim de semana, em um caixa 24 horas ou nas lotéricas. Para quem recebeu na conta digital criada pela Caixa, é preciso gerar o código no aplicativo Caixa Tem e ir até uma lotérica para sacar. Com o código, também é possível sacar nos caixas eletrônicos e correspondentes Caixa. Para quem pode esperar até segunda-feira (8), é possível sacar nas agências bancárias da Caixa normalmente.





Aplicativo Caixa Tem





Para os beneficiários que recebem o auxílio pela poupança social digital, a Caixa orienta que seja realizada atualização do Caixa Tem na loja de aplicativos. Além da alternativa para saque sem cartão, a nova versão possibilita maior número de acessos simultâneos.





Essa ampliação da capacidade prevê atendimento aos usuários que não conseguem acesso imediato nos horários de maior utilização. Segundo a Caixa, o gerenciador de acessos (espera virtual) foi configurado para 5 mil usuários por minuto para garantir uma ótima experiência para a utilização do aplicativo. Essa configuração está garantindo a estabilidade do serviço com uma espera média máxima de apenas 1 minuto, afirma a Caixa Econômica Federal.





Por: Mylena Rocha