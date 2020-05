BATAGUASSU| Prefeitura e demais repartições municipais retomam atendimento presencial com horário reduzido devido pandemia da Covid-19

A Prefeitura de Bataguassu e as demais repartições municipais retomaram nesta terça-feira, dia 19 de maio, o atendimento presencial ao público. Fechadas desde o dia 18 de março, o horário, por sua vez, seguirá reduzido, das 8 às 12 horas (horário de Brasília) e vai vigorar desta forma por tempo indeterminado em prevenção a Covid-19.





As determinações foram despachadas por meio de Decreto Municipal nº 111/2020, de 18 de maio de 2020, publicado ontem (18/05), em Diário Oficial





Apesar de aberto ao público, haverá um controle de fluxo de pessoas nos departamentos municipais assim como será necessário mecanismos de prevenção a Covid-19 como fazer o uso de máscara facial e manter os hábitos de higiene pessoal como lavar as mãos para que receba atendimento (no caso, o público externo).





O decreto observa também que após o horário de atendimento presencial, os serviços continuarão a ser realizados por meio telefônico, WhatsApp ou através de e-mail.





A realização de processos licitatórios e os atendimentos urgentes desde que previamente agendados também estão liberados com base no ato municipal.





SAÚDE





Com relação aos atendimentos na área da saúde, a Prefeitura de Bataguassu informa que nas Estratégias da Saúde da Família (ESFs) os atendimentos foram retomados normalmente nesta terça-feira, dia 19 de maio, no horário das 7 às 11 horas e das 13 às 17 horas (horário de Brasília).





No entanto, serão tomadas providências para evitar aglomeração de pessoas. O público externo para receber atendimento também terá que fazer uso obrigatório de máscara e manter as cautelas higiênicas necessárias como lavar as mãos, por exemplo.





A sede da Secretaria Municipal de Saúde manterá o atendimento ao público em horário reduzido, das 8 às 12 horas (horário de Brasília). Fora desse horário de atendimento presencial, o suporte ao público continuará a ser desenvolvido por meio telefônico, WhatsApp ou e-mail.





