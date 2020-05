O Bureau Veritas desenvolve novas soluções para preparar o setor de Agronegócios & Commodities

Grupo dá continuidade a projetos em andamento com segurança e qualidade e já ingressa no mercado de auditoria para multiplicadores de sementes de milho, soja e algodão com novos modelos de atuação

O Bureau Veritas, líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC), desenvolveu novas soluções e adaptou tecnologias para preparar o setor de Agronegócios & Commodities para o novo cenário imposto pela pandemia. A iniciativa integra o programa Reinicie o seu Negócio com o BV. As atividades agrícolas ganharam modelos integrados de auditoria com etapas remotas e também presenciais sem contato algum pessoal entre profissionais e clientes. Satélite e aplicativos de georreferenciamento também integram os recursos adotados junto a novos procedimentos elaborados para garantir a segurança e qualidade que marca a atuação do Grupo no Brasil e no mundo.





“A segurança é um absoluto do Bureau Veritas e o setor agrícola não pode parar. São quase 200 anos de história, acompanhando os desafios de cada tempo com soluções inovadoras e adaptando recursos para garantir a segurança de colaboradores e clientes de áreas essenciais”, afirma Eduardo Kuhlmann, diretor da Plataforma Agri&Portuária Latam do Grupo Bureau Veritas.





Com a chegada da pandemia ao Brasil, o Bureau Veritas desenvolveu uma metodologia digital com mais de 300 auditores trabalhando de casa para finalizar projetos que estavam em andamento. Novos modelos de atuação foram adotados para os projetos terem continuidade e para os que ainda não haviam começado.





O Grupo ingressa no mercado de auditoria para multiplicadores de sementes de milho, soja e algodão já com um modelo integrado – remoto e presencial. A companhia passa a verificar 80% do mercado formado pelos bancos genéticos brasileiros, gerando ganhos de 30% para os clientes em redução de custos. O novo modelo estratégico de auditoria voltado para esses segmentos representa 65% do mercado de Agronegócio.





Os projetos de algodão terão definição randômica de finalização presencial de 200 auditorias. Com a etapa documental realizada, os profissionais ingressam em armazéns de estocagem de sementes sem nenhum contato pessoal com os auditados. São 35 analistas que conferem fisicamente os estoques e executam amostragem, medições e documentam em fotografias.





O método antigo previa uma visita do auditor à sede da fazenda para entrevista e coleta de documentação com os produtores rurais. A partir de maio, todas as etapas de entrevistas e coleta de documentos passam a ser realizadas remotamente, bem como as parametrizações preliminares. Concluída essa fase, o profissional apresenta-se na portaria da propriedade que será auditada, mantendo a distância mínima de 2 metros, e é direcionado com o aplicativo de georreferenciamento diretamente para a lavoura onde fará as medições, coleta de amostras, testes e demais procedimentos. O restante do processo também é feito remotamente como a primeira etapa, até mesmo a coleta de assinatura do responsável é realizada eletronicamente.





O projeto envolve 250 auditores atuando sem nenhum contato pessoal entre profissionais ou clientes, garantindo a realização da auditoria de algodão com qualidade e segurança. Além do ganho de eficiência e agilidade, o novo modelo melhora a assertividade das informações obtidas e parametrização via digital.





O gerenciamento de dados por satélite é outra iniciativa da empresa para o setor que assegura ao mercado que sejam avaliadas informações detalhadas dos processos agrícolas, como qualidade das lavouras para garantir que o local tem condições para receber sementes ou defensivos agrícolas, por exemplo. O diferencial está no know-how de acompanhamento de campo, além de antecipar as tomadas de decisões do cliente em situações mais adversas.





Com o sistema, as empresas recebem relatórios com um panorama das áreas de garantia de plantio com ferramentas e técnicas confiáveis, dados e insights transparentes. O novo modelo de auditoria oferece um atendimento mais rápido, garantindo mais segurança porque mitiga riscos em todo o processo desde a produção, armazenamento e entrega do produto.





Sobre o Grupo Bureau Veritas





O Bureau Veritas é líder mundial em Teste, Inspeção e Certificação (TIC). Com receita global de 4,6 bilhões de euros, a empresa está presente em 140 países, atendendo 400 mil clientes com suas cinco divisões de negócios: Marítimo & Offshore, Agronegócio & Commodities, Indústria, Construção & Infraestrutura e Power & Utilities. Com mais de 5 mil colaboradores no Brasil a empresa oferece seu portfólio completo de serviços, garantindo conformidade, controle de cadeias de suprimentos, antecipação de tendências, reduzindo riscos, aumentando eficiência e cuidando da reputação de seus clientes.



Mais informações no site www.bureauveritas.com.br