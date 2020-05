Conheça os tipos de investimento em Renda Fixa

As pessoas que não estão mais satisfeitas com o rendimento da poupança podem considerar outros ativos de renda fixa .





Alguns têm sido a solução ideal para investidores de perfil conservador, que são justamente aqueles que optavam por investir na caderneta.





Como os resultados da poupança têm se apresentado cada vez menos atrativos, eles podem buscar por ativos de perfis parecidos, que tendem a ser muito mais efetivos para os mais diferentes objetivos.





Tesouro Direto





A solução do governo brasileiro está entre as mais populares por quem procura substituir a Poupança.





Resumidamente, apresenta 3 possibilidades: o Tesouro Selic, que rende de acordo com a taxa básica de juros da economia, o Tesouro IPCA, que rende de acordo com a inflação, e o Tesouro Prefixado, que apresenta uma evolução previamente determinada, independentemente de indicadores.





É possível escolher entre eles ou investir em todos ao mesmo tempo. Basta se cadastrar em uma corretora de valores para fazer o investimento sem precisar sair de casa, usando o computador ou o celular.





CDB





Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um tipo de investimento em bancos. Essa opção funciona de maneira muito interessante, uma vez que, na prática, é como se o investidor emprestasse seu dinheiro para o banco visando um retorno com juros.





Com a captação, o banco tem como financiar uma série de projetos e lidar com dívidas.





CDB's são conhecidos por serem consideravelmente mais rentáveis que a poupança e terem a mesma segurança dela, uma vez que são garantidos pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).





CDB's podem ser prefixados, pós-fixados ou híbridos, opções nas quais o rendimento:





● acompanha um índice;





● segue remuneração fixa ou





● apresenta taxa de rentabilidade composta por uma parte fixa e outra variável, neste caso, se a aplicação tiver rentabilidade de 3% + IPCA, por exemplo, significa que a rentabilidade se dará de acordo com o IPCA mais 3% fixos.





LCI





Letra de Crédito Imobiliário (LCI) é um tipo de título de crédito imobiliário emitido para financiamentos nesse segmento de mercado.





Existe para que uma instituição financeira use o dinheiro do investidor em renda fixa para investir no mercado de imóveis.





Uma peculiaridade desse mercado é que é interessante para a economia como um todo. Por isso, o governo brasileiro oferece isenção de Imposto de Renda (IR) tanto na fonte quanto na declaração para pessoas físicas.





LCI's podem ser pré ou pós fixadas e, por contarem com benefício no IR, se apresentam como uma alternativa válida para a poupança.





Entretanto, é bom ter atenção à liquidez desse tipo de ativo, pois é preciso considerar o prazo mínimo de resgate estabelecido por cada emissor.





LCA





Muito próximas das LCI's, as LCA's, sigla para Letra de Crédito do Agronegócio, também são ativos de renda fixa. Neste caso, voltadas para outro segmento - o do agronegócio - também muito importante para o país.





É por conta disso que as condições oferecidas para quem investe nesse mercado são as mesmas do investidor em LCI, com direito a benefícios para o contribuinte.





A ideia é que, com o dinheiro obtido, a instituição financeira capte recursos e viabilize projetos para o setor.





A rentabilidade também é determinada pela instituição financeira, além do tempo de aplicação. Em geral, quanto maior é capital e o tempo de aplicação, maior costuma ser o retorno.





Podendo ser pré ou pós-fixada, ou ainda híbrida, essa é outra alternativa para o investidor mais conservador.





A renda fixa e o cenário atual





No geral, o momento é de cautela por parte do investidor. O motivo é a imprevisibilidade do que deve ocorrer no curto prazo com a economia do país.





Em termos de médio e longo prazo, a tendência é de que a situação se normalizará, uma vez que a crise atual deriva da ação de um vírus que tem seu ciclo conhecido.





Ou seja, é natural que a paralisação seja encerrada assim que o potencial de contaminação do novo coronavírus deixar de ser uma ameaça para o sistema de saúde pública.





Em função disso, ativos de perfil mais conservador, que são aqueles que apresentam menor risco e mais alta liquidez são os indicados. Isso porque têm como proteger melhor o patrimônio do investidor e facilitar o resgate se isso for necessário.