SONORA| Com 11 casos confirmados, Município lidera taxa de incidência da Covid-19 no Estado

Município da região norte registra índice de 57,1 casos para cada 100 mil habitantes

Em transmissão ao vivo na manhã desta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, a SES (Secretaria de Estado de Saúde) divulgou ranking por incidência do novo coronavírus nos municípios com casos confirmados. Sonora – distante 360 quilômetros de Campo Grande – tem o maior índice, com 57,1 casos para cada 100 mil habitantes.





O município na região norte de Mato Grosso do Sul tem 19,2 mil habitantes, conforme estimativa do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), e soma 11 casos confirmados de Covid-19. Ninguém morreu vítima da doença na cidade.





Batayporã, com 6 casos e duas mortes, tem a segunda maior taxa de incidência de novo coronavírus do Estado, com 53 casos a cada 100 mil habitantes. O município soma 11,3 mil moradores.





Chapadão do Sul, com 35,7 ocorrências para cada 100 mil pessoas, está na terceira posição do ranking. A cidade, também no lado norte, tem 25,2 mil habitantes e acumula 9 casos de Covid-19, sem mortes confirmadas.





Campo Grande é a cidade com maior número de casos de novo coronavírus – são 90 -, mas também tem a maior população – 895,9 mil pessoas. A taxa de incidência na Capital é de 10 casos a cada 100 mil habitantes.





Entre os 21 municípios com casos registrados, Ponta Porã registra a menor taxa, com 1,1 caso para cada 100 mil pessoas. A cidade na região de fronteira soma 92,5 mil habitantes e teve 1 contaminado pela doença.





A média estadual de incidência do novo coronavírus é de 6,2 casos a cada grupo de 100 mil pessoas.





Casos





Último boletim divulgado pela SES dá conta de 173 pessoas contaminadas pela covid-19 no Estado. Seis pessoas morreram em decorrência da doença.