Quarta-feira com máxima é de 37°C e umidade continua baixa em MS, diz Inmet

Temperaturas se elevam especialmente durante a tarde em razão de um sistema de alta pressão

©REPRODUÇÃO Um sistema de alta pressão continua a atuar em Mato Grosso do Sul e nesta quarta-feira (22) o sol ainda predomina com temperaturas em elevação e máxima de 37°C. As temperaturas devem subir especialmente a tarde, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





Além disso, a umidade continua baixa, diz Inmet, alerta para cuidados com a saúde e mais consumo de água. Além de não ter chuva prevista para nenhuma região de Mato Grosso do Sul, o estado fica sob a ação de uma camada de névoa seca.





Em Campo Grande as temperaturas ficam entre a máxima de 31°C e a mínima de 21°C. No centro norte São Gabriel do Oeste e Coxim registram máxima de 33°C e mínima 24°C. Três Lagoas e Água Clara ficam com máxima de 32°C e mínima de 22°C. Miranda e Corumbá atingem máxima de 36°C e mínima de 23°C e Dourados e Ponta Porã, no sul, máxima de 30°C e mínima de 21°C.





Por Izabela Sanchez