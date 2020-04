Paraguai reforça fiscalização e abre valetas em parte da linha internacional com MS

País está com quarentena decretada desde 10 de março e com fronteiras fechadas desde o dia 16 do mesmo mês, devido ao novo coronavírus. Ação é feita onde não há bloqueio com arames farpados e pneus.

Valetas sendo abertas em linha internacional entre Ponta Porã (MS) e Pedro Juan Caballero, no Paraguai ©Redes Sociais

O Paraguai intensificou a fiscalização e a repressão contra quem atravessa a linha internacional entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã (MS). Nesta terça-feira (21), vídeos que circulam nas redes sociais mostram, no lado paraguaio da fronteira, escavadeiras fazendo valetas para impedir a passagem para o país por meios terrestres.





A medida está sendo realizada onde não há pneus e arames farpados bloqueando a passagem, devido ao novo coronavírus. O Paraguai está em quarentena desde 10 de março graças à covid-19 e fechou as fronteiras do país no dia 16 do mesmo mês. As iniciativas são para evitar a proliferação do vírus, de acordo com o governo paraguaio.





Até a tarde desta terça-feira, o Paraguai havia registrado 208 casos de covid-19, com oito óbitos e 53 pacientes recuperados.





Por Martim Andrada e João Pedro Godoy, TV Morena e G1MS