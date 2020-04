SOLIDARIEDADE| Hemosul está aberto para doação de sangue até meio dia nesta segunda-feira (20)

Centro coordenador para doação de sangue ficará fechado no feriado e quem pode doar tem que aproveitar esta manhã

Em meio à pandemia, hospitais e demais unidades de saúde nunca deixam de precisar de sangue, já que ainda que a maior preocupação da saúde seja a Covid-19, as pessoas não deixam de ter outras doenças e acidentes. Para isso, o hemosul permanece aberto até às 12h nesta segunda-feira (20).





Amanhã, feriado de nacional de Tiradentes, o centro coordenador que recebe as doações em Campo Grande, na Avenida Fernando Correia, permanece fechado. Conforme nota divulgada pelo governo de Mato Grosso do Sul, o hemosul está precisando de todos os tipos sanguíneos.





Como medidas de prevenção à contágio do novo coronavírus, a equipe tem reforçado a higienização de materiais como canetas e pranchetas e aumento do espaçamento entre as cadeiras para que haja o distanciamento mínimo de 1 metro entre os doadores. A instituição também disponibiliza diversos recipientes com álcool 70% para os voluntários.





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Izabela Sanchez