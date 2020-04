Polícia confirma que cadáver achado na BR-262 é de jovem desaparecida em MS: 'Vamos pegar o suspeito'

Delegado diz que exame pericial confirmou a identidade da estudante de 21 anos. Ele também ressaltou que já ouviu "várias testemunhas" e faz buscas ininterruptas.

A Polícia Civil confirmou, nesta segunda-feira (20), que o corpo encontrado na BR-262, com o rosto desfigurado, é da estudante Maria Graziele de Souza, de 21 anos.





Segundo o delegado Carlos Delano, da Delegacia Especializada em Repressão à Homicídios (DEH), as buscas continuam em andamento e, até o momento, nenhum suspeito foi preso.





"Foi feito o exame necropapiloscópico que confirmou a identidade dela. Nós já ouvimos várias testemunhas e estamos em cima deste caso. Vamos pegar o suspeito", afirmou o delegado.





O cadáver foi localizado na tarde do dia anterior, em avançado estado de decomposição, sendo encaminhado para o Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol).





Entenda o caso





O pai de Maria Graziele, o aposentado Stephan Hofmann, de 69 anos, disse que o último contato dela com a família ocorreu na última terça-feira (14).





"Ontem tive uma longa conversa na delegacia e a mãe e o ex-marido dela também prestaram depoimento. Nós estamos muito preocupados, não há motivos para um sumiço drástico como este. Ela é muito ativa nas redes sociais e não tinha um dia sequer que ela tinha uma atividade ali", comentou recentemente o pai.





Segundo Hofmann, a família está muito abalada. "A mãe a viu dois dias antes do sumiço e o ex-marido falou que ela entregou a ele umas coisas, como um jaleco do trabalho e alguns documentos dela. Eu não sei o que fazer. Há pouco tempo, tivemos uma conversa e ela falava que queria organizar melhor a vida, quando ela iniciou a faculdade e também falou do desejo em tirar a carteira de motorista, algo que eu estava providenciando para ela", relembrou.





Ainda conforme o pai, o ex-marido comentou que o casal estava separado há cerca de um mês e ambos sentiam "muito ciúme um do outro".





Por Graziela Rezende, G1 MS