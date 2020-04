Segunda-feira tem máxima de 34°C, umidade baixa e temperaturas em elevação

Depois da frente fria, previsão do Inmet é de que as temperaturas voltem a subir em Mato Grosso do Sul

A semana começa com máxima de 34°C e mínima de 16°C em Mato Grosso do Sul nesta segunda-feira (20). Depois da frente fria de semana passada, nesta semana o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) diz que a tendência é de tempo firme com sol e temperaturas em elevação.





Segundo o Instituto, a umidade continua baixa e as condições de chuva devem se concentrar mais na região norte, no período da tarde.





Em Campo Grande a máxima será de 32°C e a máxima de 19°C e as mesmas temperaturas estão previstas para São Gabriel do Oeste e Coxim, no centro norte. Na região leste Três Lagoas e Santa Rita do Pardo têm máxima prevista de 32°C e mínima de 18°C.





Aquidauana, Miranda e Corumbá terá máxima de 34°C e mínima de 18°C. Dourados, Caarapó, Amambai e Ponta Porã terão temperaturas entre a máxima de 30°C e a mínima de 13°C.





Por Izabela Sanchez