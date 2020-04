Carro capota em alta velocidade, condutor morre e duas mulheres ficam feridas

Garrafas e latas de cerveja ficaram espalhadas ao lado da picape, que capotou no acesso à BR-267, em Maracaju

Latas e garrafas de cerveja ficaram espalhadas ao lado da Saveiro ©Adilson Domingos

Leandro Sanches Duarte, 33, morreu na noite deste domingo em Maracaju, a 160 km de Campo Grande, após a picape Saveiro branca que ele conduzia capotar várias vezes. Duas mulheres que estavam no veículo foram socorridas para o hospital da cidade.





O acidente ocorreu perto do terminal rodoviário da cidade, no acesso à BR-267, sentido Guia Lopes da Laguna. A velocidade máxima no local é de 40 quilômetros por hora, mas a polícia acredita que o condutor corria muito, por isso não conseguiu fazer o contorno, perdeu o controle da direção e a Saveiro capotou.





Leandro foi arremessado e atingido pelo próprio veículo durante a capotagem. Garrafas e latas de cerveja que estavam na cabine ficaram espalhadas ao lado da picape. Até às 23h20 as duas mulheres que estavam no carro com Leandro não tinham sido identificadas. Elas foram socorridas conscientes e orientadas. (Colaborou Adilson Domingos)





Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Helio de Freitas, de Dourados