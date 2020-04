HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quarta-feira (22)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





A semana de trabalho começa oficialmente hoje e você está cheio(a) de planos, mas com zero vontade de trabalhar. Se isso acontecer, evite afrontar os superiores e leve o dia em banho-maria, sem que prejudique, é claro, suas responsabilidades. Nesses planos, inclua reuniões com amigos e colaboradores - mesmo que virtuais - e poderá se surpreender com a paquera que irá rolar. Com o(a) companheiro(a), em casa, a conversa será outra, bem mais animada e produtiva. Sexo rotineiro.





Touro - 21/04 a 20/05





Na vida profissional, você terá inspiração e segurança para apresentar seus planos de melhoria no serviço ou tomar atitudes se trabalhar como autônomo(a). Hoje os astros favorecem o comércio e as atividades com locais e pessoas próximas, mas evite negócios com quem mora longe ou pela internet. Na paquera, pode ser que fique cada vez mais difícil manter em segredo seu caso amoroso. No amor, apesar de saber que você é mais forte na relação conjugal, evite afrontar o par.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Apesar da marcha lenta para começar a semana após um feriado, você vai se sair bem se contar com o apoio de uma equipe. O dia beneficia acertos de questões financeiras pendentes, aproveite para fazer acordos, rever dívidas e pagar boletos. A paquera pode surgir enquanto estiver pesquisando sobre melhores opções para seu futuro, buscando dicas, poderá se deparar com o(a) próximo namorado(a). O relacionamento conjugal passa por um período de ajustes financeiros.





Câncer - 21/06 a 21/07





Pense em uma pessoa que acolhe com amor, ouve tuas queixas e te aconselha: é você mesmo(a), canceriano(a) sentimental. Sua escuta guardará segredos e seus lábios aconselharão corretamente. Não se preocupe se na paquera atrair pessoas problemáticas: jogue seu charme e deixe rolar, mas tenha atenção para não entrar em um relacionamento tóxico. Com o cônjuge, saiba ouvir, calar, guardar segredos e, no silêncio, fazer carícias que o(a) levarão à loucura.

Leão - 22/07 a 22/08





No trabalho, os astros favorecem pensar em formas diferentes de executar uma tarefa, em que precise de menos energia, e assim poderá discutir com os colegas a viabilidade dessa nova estratégia. Na paquera, você procura um amor que não corte suas asas e queira compromisso. Firme o pensamento e o universo poderá trazer essa pessoa até você. Momentaneamente seu casamento pode estar trazendo conflitos de poder, mas cabe a você estender a mão conciliadora.





Virgem - 23/08 a 22/09





O Sol favorece o trabalho nas áreas de direito, consultoria, comércio e gestão de pessoal, trazendo uma abertura para novos clientes. Na paquera, procure por alguém que seja bem diferente de você, mas de forma complementar e não antagônica. No amor, talvez seu cônjuge esteja precisando de atenção e de sua ajuda nesse momento: mostre-se disponível e aberto (a) para ouvi-lo (a). Sexo deve rolar com muito carinho.

Libra - 23/09 a 22/10





Se o seu trabalho envolver gerenciamento de crises ou atendimento terapêutico, poderá ver com clareza os caminhos a seguir para solucionar problemas e sanar dificuldades. A Lua traz seu foco para as parcerias. Sob essa energia, poderá retomar o relacionamento conjugal com paixão e alegria. Na paquera, talvez encontre um crush que mora longe - mesmo que inicialmente de forma virtual - ou sinta atração por um(a) colega.





Escorpião - 23/10 a 21/11





Quem trabalha na área de informática, ensino, saúde e prestação de serviços poderá ter um dia bastante produtivo e agitado. Na paquera, talvez ainda haja uma pitada de ilusão que faz com que você busque uma paixão idealizada. O Sol banha com seu ouro o setor do relacionamento conjugal, podendo trazer boas notícias, mudanças positivas e a possibilidade de olhar com mais clareza para a relação.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Hoje devem surgir muitas ideias para inovar no trabalho, mas você precisará manter a calma para planejá-las e depois verificar se são práticas e funcionais. Na paquera, chances de que um(a) amigo(a) apresente um crush - mesmo que por meio das redes sociais - por quem você irá se interessar. No amor, poderá usar suas habilidades para sanar conflitos. O desejo que sente pelo(a) companheiro(a) pode ser comunicado a ele(a), baixinho, no ouvido, sugerindo loucuras.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





Fazer seu trabalho da melhor forma é fazê-lo com perfeição. Isso é possível quando se está a serviço de alguém ou algo maior. Os astros avisam que o dia é propício para cuidados com a saúde e beleza. Na paquera, deixe as coisas fluirem no seu ritmo, e fique mais na posição de observador(a) para se dar bem. Casados(as) podem estar em um momento de olhar mais para a família e para o fortalecimento dos laços entre todos.





Aquário - 21/01 a 19/02





Dia agitado para quem trabalha no setor hospitalar, em locais que ficam abertos 24 horas ou se a função requerer sigilo ou isolamento. Na vida profissional, fazer um curso rápido, ligado à sua profissão, agregará valor ao seu currículo. Na paquera, poderá se dar bem e até tomar a iniciativa para uma conversa. No amor, talvez o(a) companheiro(a) esteja pensando que você precisa dar mais atenção a ele(a) do que ao trabalho.



Peixes - 20/02 a 20/03





Talvez esteja com muitas ideias e a cabeça cheia, mas precisará colocar os pensamentos em ordem para realizar seus planos. A Lua favorece sua autoestima e o poder de iniciativa. Na paquera, poderá conhecer alguém que o(a) apoie, portanto, dê uma oportunidade para essa paixão florescer. No amor, talvez converse com o par sobre a vida sexual de vocês e, melhor ainda, planeje uma noite de sexo sem hora para acabar.









Por João Bidu