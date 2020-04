HORÓSCOPO| Confira seu astral para este sábado (25)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





Dia favorável para trocar ideias com amigos ou colocar no papel aquele projeto que já está pronto, mas apenas em sua cabeça. Na paquera, a fase positiva para se aproximar de alguém da vizinhança que despertou seu interesse: é provável essa investida dê certo. Ao fazer contato, tome todos os cuidados para seguir o protocolo e evitar o contágio por coronavírus. No amor, evite que a desconfiança gere ciúme e provoque uma discussão com o(a) parceiro(a). Se estiver com muito desejo, não fale: aja.





Touro - 21/04 a 20/05





Sabadou e hoje é seu dia de brilhar. Comece com um bom tratamento de pele, inove o penteado e tire um tempo para cuidar de você. Depois, você pode postar algumas fotos de seu dia de beleza nas redes sociais e certamente, será notado(a). Se o crush for interessante, é hora de retribuir o flerte. Na vida a dois, a Lua favorece a realização de um sonho, não importa qual seja. Atração física pede sexo em quantidade.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Neste sábado, prefira programas calmos e sem ninguém por perto. É que talvez você esteja interessado(a) em aprender mais sobre si mesmo(a), e um pouco de isolamento deverá ajudar. Enquanto estiver curtindo sua privacidade, é provável que conheça alguém promissor para relacionamento afetivo. No amor, momento de quebrar o que está cristalizado no romance, buscando novos caminhos. Sexo com afeto.





Câncer - 21/06 a 21/07





O dia está ótimo para fazer algo de que você gosta muito: organizar fotos e fazer álbuns de recordações. Coloque sua imaginação e criatividade para trabalhar. A paquera pode rolar enquanto estiver se dedicando a uma atividade de rotina ou hobby, pelas redes sociais e aplicativos de namoro. A dois, valerá a pena rememorar a união, as viagens juntos e renovar os votos, com direito a uma noite de núpcias de tirar o fôlego.





Leão - 22/07 a 22/08





Leão, neste sábado, os astros avisam que você poderá se destacar dentro de um grupo, equipe ou entre amigos, mesmo que em ambiente virtual. Na paquera, a promessa é de que pode conhecer uma pessoa interessante em algum momento do dia. Se tiver um(a) companheiro(a), a preferência será por programas em casa. A noite estará mais para conversa do que para sexo.





Virgem - 23/08 a 22/09





Como a Lua traz a possibilidade de colocar você em destaque, use isso a seu favor na conquista. A dica é caprichar em fotos e postá-las em suas redes sociais, aproveitando o astral de sedução. Se tem um par, a recomendação dos astros é ficar em casa e bolar um programinha caseiro cheio de carinho e cumplicidade. Ofereça uma massagem para fechar a noite com paixão.





Libra - 23/09 a 22/10





Sabadou, mas isso não é motivo para ultrapassar os limites e se exceder nos bons drinks e nos comes. A paixão e o desejo estarão no ar, deixando você elétrico(a). Solteiro(a) ou casado(a), permita que a atração física comande sua noite, mas tome todos os cuidados protocolares para evitar o contágio por coronavírus. Hoje os astros avisam que todo o corpo pode ser tocado, e o coração também.

Escorpião - 23/10 a 21/11





Urano e Sol se juntam para indicar que é o momento de atrair clientes ou buscar outras formas de trabalhar. Se estiver descontente nesse emprego, comece a se movimentar e mandar currículos para que novas oportunidades possam aparecer. Na paquera, os astros indicam que há uma abertura para iniciar uma relação afetiva acolhedora e amorosa. Na vida a dois, é possível que se sinta pressionado(a) pelo parceiro(a) para lhe dar mais atenção. Noite favorável ao sexo.





Sagitário - 22/11 a 21/12





A energia da Lua é de voltar-se para o outro. Generoso(a) como todo(a) sagitariano(a), você poderá visitar um orfanato levando roupas, brinquedos e alegria. Na paquera, cuidado com o que diz, pois talvez afaste em vez de seduzir seu alvo. Se vive uma relação estável, deverá ter um dia leve, com direito a mãos dadas, diversões ou exercícios físicos compartilhados. Sexo com pegada Tudo isso, é claro, sem se esquecer dos protocolos de segurança para evitar contaminação pelo novo coronavírus.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua pede atenção especial à sua rotina e agenda diária. Ela pode estar lhe mostrando os resultados positivos de uma dieta regrada, e dando um aval para esquecer um pouco as restrições alimentares. Os astros avisam que poderá encontrar sua alma gêmea neste sábado. Se já vive um relacionamento firme, a energia que receberá de seu par é de segurança e positividade. Na cama, rola muita leveza.





Aquário - 21/01 a 19/02





Hoje a energia lunar pode te pegar de surpresa, pois ela traz acolhimento e emoções. Isso fará com que se dê bem na paquera. Procure manter acesa a chama da paixão no jogo da sedução. Divertir-se é a palavra de ordem. O aconchego do seu lar será ótimo se já tiver um par e um estiver a fim de buscar o colo do outro, com direito a momentos de preguiça e refeições em família.



Peixes - 20/02 a 20/03





Emoções represadas poderão vir à tona, mas de forma equilibrada, trazendo alívio. A Lua pede para reunir - mesmo que de forma virtual - os parentes queridos para contar as histórias do passado e dos antepassados. Talvez isso traga à memória uma ex-paixão, com boas chances de reencontro. Se seu amor estiver junto na mesma viagem ao passado, ótimo. Mas, se não estiver, deixe-o de lado por um momento e curta seu dia.









Por João Bidu