BATAGUASSU| Coronavírus: Prefeitura inicia distribuição de mais de 2 mil kits de merenda escolar

Para garantir a segurança alimentar dos estudantes da rede municipal de ensino no período da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), a Prefeitura de Bataguassu, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec) iniciou nesta sexta-feira, dia 24 de abril, a distribuição dos kits de merenda escolar. Todos os alunos matriculados na rede municipal de ensino serão contemplados.





Segundo o prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB), a medida foi autorizada por meio de Decreto Municipal e tem como objetivo auxiliar os alunos que dependem da merenda escolar como parte de suas refeições diárias.





"Determinei que todos recebessem o kit para apoiar principalmente os estudantes de baixa renda. Pensamos também nos pais ou responsáveis legais, que estão com dificuldades financeiras ou que por ventura ficaram desempregados devido a pandemia", comenta o gestor, que é presidente da Assomasul.





No total, serão 2.069 kits distribuídos compostos por 14 itens, sendo eles, arroz, feijão, açúcar, farinha de milho, fubá, farinha de mandioca, macarrão, farinha de trigo, óleo, sardinha enlatada, leite de caixinha, achocolatado, bolacha de sal, bolacha de maisena e extrato de tomate.





Os alimentos foram adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e recursos próprios do município com apoio da Câmara de Vereadores.





"Programamos, a princípio, duas entregas, sendo uma neste mês de abril e outra no mês de maio. Se o período de isolamento social for mantido e posteriormente as aulas suspensas por mais um período, faremos um novo planejamento", observa.





O prefeito salienta ainda que receberão o kit os estudantes devidamente matriculados na rede municipal, limitando-se ao total de dois kits por família caso houver mais de um aluno da mesma família matriculado nas unidades escolares.





PRODUTOS





De acordo com a nutricionista da Semec, Djulia Souza de Freitas Fonseca, os alimentos foram escolhidos baseado no cardápio da merenda escolar. "Utilizamos para a montagem do kit os alimentos que as crianças já consumiam nas escola. A sardinha, por exemplo, foi escolhida por ser uma fonte de proteína para suprir a carne".





ENTREGAS





As entregas foram iniciadas pelas unidades escolares do Distrito de Nova Porto XV, com 77 kits distribuídos para alunos do Centro de Educação Infantil (CEI) "Ana Maria Berro" e 219 kits para alunos da Escola Municipal "Pedro Domingues de Figueiredo".





Todos os servidores da unidade escolar assim como os da Semec envolvidos no primeiro dia de mobilização estiveram munidos de máscaras, luvas e utilizando de álcool em gel em prevenção ao vírus Covid-19. Os pais ou responsáveis legais que estiveram recebendo os alimentos também foram orientados e higienizados na portaria das unidades escolares assim como mantiveram distância na fila.





Caravina informa que para os estudantes de Bataguassu, os kits serão entregues na partir da próxima semana.

Os pais ou responsáveis legais serão comunicados por meio de telefone pela escola (WhatsApp), onde o aluno está matriculado sobre a distribuição, que será feita com horário agendado para evitar aglomerações. "Reforçamos que não é necessário comparecer na escola antes de ser comunicado. As datas e horários para a retirada dos alimentos serão informadas", frisa.





No ato, é preciso apresentar o CPF da mãe do aluno ou do responsável legal para retirar o kit. Menores de idade não podem fazer a retirada dos produtos.





Esteve acompanhando a atividade, o secretário municipal de Educação e Cultura, Eugênio Inácio dos Santos; a diretora da CEI "Ana Maria Berro", Anelise Cristine Fietz; da Escola Municipal "Pedro Domingues de Figueiredo", Elza Machado Girardi além de representantes do Conselho de Alimentação Municipal, demais servidores das unidades escolares e da Semec.













ASSECOM