EMPREGOS| Funtrab oferece 79 vagas para Campo Grande nesta quarta-feira (22)

A Funtrab (Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul) oferece 79 vagas de emprego para Campo Grande nesta quarta-feira (22). As oportunidades são para confeiteiro, eletricista, classificador de madeira, pintor de casas, soldador, entre outras.





Exclusivas para pessoas com deficiência são reservadas 12 vagas distribuídas em: auxiliar administrativo (1), empacotador (5), motorista carreteiro (4), repositor (2).





No quadro geral, os cargos com mais vagas são de pedreiro (7), vendedor pracista (5), vendedor porta a porta (3). Também há oportunidades para cozinheiro industrial, capataz, jardineiro, pintor de automóveis, etc.





A lista completa com todas as vagas disponíveis se encontra no site da Fundação do Trabalho





Serviço





Os interessados devem se cadastrar na Funtrab presencialmente à rua 13 de maio, 2773. De segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, com RG, CPF e Carteira de Trabalho em mãos. A agência lembra que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio.





Por: Ana Paula Chuva