HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta terça-feira (21)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





No feriado, você estará agitado(a), com muita disposição e com a cabeça fervilhando de ideias. Se não estiver trabalhando, a dica é reunir os amigos virtualmente para conversar. Vale até mesmo incluir um pouco de música neste programa. Numa atividade beneficente, poderá conhecer um crush que será sua próxima paixão. No amor, você e sua cara-metade estarão trocando declarações de amor e cuidados. Durante as preliminares, aposte em carícias na nuca.

Touro - 21/04 a 20/05





Você se acostumou a fazer tudo com calma, porém, a sensação que Urano traz é de ansiedade. Administre esse período com pausas para respirar e planejar as mudanças que deseja realizar em sua vida. Na paquera, poderá se surpreender ao descobrir admirador(a) secreto(a) no local de trabalho. Se já tiver um par, procure equilibrar os compromissos com a necessidade de curtir a intimidade conjugal.

Gêmeos - 21/05 a 20/06





Bom dia para praticar o desapego, separando roupas que não usa mais para doa, e também para dedicar mais tempo aos cuidados com sua beleza. Com Vênus potencializando seu charme, poderá se divertir em casa mesmo e nas redes sociais e ainda arrancar elogios de quem paquera.Se já tiver um par, é possível que desperte o ciúme dele(a). Para o sexo ganhar mais qualidade, a dica é apostar na força do toque, do carinho.

Câncer - 21/06 a 21/07





Caso esteja trabalhando, leve a sério sua inspiração e pratique no seu serviço as ideias que surgirem na sua mente. A paquera deve rolar em compromisso profissional, redes sociais ou encontro virtual com amigos. No romance, use sua criatividade para descolar um lugar propicio onde você e seu amor possam ficar a sós para namorar.

Leão - 22/07 a 22/08





A pedida para hoje é um programa ligado a música - como uma boa live - ou algo novo e diferente. A Lua pede também que se exercite em caminhadas ao ar livre, mas, sempre, é claro, respeitando os protocolos para evitar contágio por coronavírus. Priorize seu bem-estar caso possa descansar. É provável que se interesse por uma pessoa que você admira pela inteligência, caso esteja só. Na vida a dois, seu par poderá chamar sua atenção para que se posicione mais diante dos problemas.

Virgem - 23/08 a 22/09





Dia favorável para misturar diversão e autoconhecimento. Atividades que façam bem à sua alma, como relaxamento ou mesmo oração, vão afetar positivamente sua saúde. Na conquista, tente não corrigir a pessoa que faz seu coração bater mais forte: isso só vai aumentar a tensão dela. Se já tiver seu par, curta o dia de hoje em casa: vale assistir filmes, conversar e, claro, namorar.

Libra - 23/09 a 22/10





Bom dia para curtir a companhia dos amigos ou da pessoa amada. A Lua sugere dividir bons momentos do dia com sua alma gêmea. Está só? Então, faça contato virtual, por telefone ou videochamada com um amigo e proponha uma atividade superprazerosa. Caso seu coração esteja desocupado, poderá conhecer um crush interessante. Na união, as energias vão proporcionar momentos intensos de paixão. Na cama, o segredo é inovar.

Escorpião - 23/10 a 21/11





A Lua convida você a olhar para dentro, do jeito calmo e observador que caracteriza sua personalidade. Aproveite para organizar arquivos, gavetas e armários, planejando seus próximos passos profissionais. Caso revire fotos, talvez sinta vontade de entrar em contato com uma antiga paixão. No romance, espere muita proximidade com seu bem, incluindo momentos quentes entre os lençóis.

Sagitário - 22/11 a 21/12





Dia cheio de energia, alegria, brincadeiras e criatividade, ideal para programas divertidos ou que incluam crianças e adolescentes que vivem com você. Na paquera, os astros avisam que há chance de conhecer um crush disponível para relacionamento sério. No romance, você e seu amor vão preferir conversar sobre coisas que representem aprendizado para ambos. Isso vai reforçar os laços de afeto.

Capricórnio - 22/12 a 20/01





Ótimo dia para curtir sua casa ou sua família, caso não tenha compromissos profissionais. Priorize as coisas que lhe dão prazer ou sirvam para aumentar seu repertório. A paquera vai ficar para outra ocasião, porque a saudade de um ex talvez venha de um jeito forte. Se estiver num compromisso firme, a dica é ficar na companhia do seu amor em clima de romance e desejo: aproveite.

Aquário - 21/01 a 19/02





Bom momento para crescer como pessoa em curso ou palestra. Aproveite que muita coisa está disponível para acesso online por conta da quarentena. Em família, poderá curtir bons momentos com parentes ou amigos, mesmo que em ambiente virtual. Por conta da pandemia, talvez sinta vontade de participar de um grupo que ajuda pessoas carentes, faça o que for possível e em segurança. Nesse grupo, é provável que encontre uma pessoa especial para namorar. Se já tiver encontrado seu par, invista na paz no ambiente familiar, pois isso vai se refletir positivamente na sua união.



Peixes - 20/02 a 20/03





Caso não tenha obrigações profissionais a cumprir, a dica é relaxar, ouvir música, dormir até tarde ou planejar o futuro. Já pensou em escrever uma declaração de amor para sua cara-metade? Como sua inspiração estará acentuada hoje, essa sugestão poderá cair como uma luva Caso esteja só, talvez conheça um crush interessante em algum momento do dia, nas redes sociais ou aplicativos de namoro.









Por João Bidu