Em MS, 21 agências da Caixa abrem no feriado para saque de benefícios

Clientes poderão retirar benefícios como INSS, seguro-desemprego, Bolsa Família e FGTS

Agências abrem as portas em regime especial, das 8h até as 12h deste feriado de Tiradentes ©Marcos Maluf No País, 775 agências da Caixa Econômica Federal abrem nesta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, exclusivamente para atendimento de serviços sociais. Em Mato Grosso do Sul são 21 unidades, que funcionam das 8h às 12h.





Conforme divulgou o banco, poderão ser realizados saques de INSS sem cartão; saque de seguro-desemprego/defeso sem cartão e senha; saque do Bolsa Família e outros benefícios sociais sem cartão e senha; pagamento de abono salarial e FGTS sem cartão e senha; saque de conta salário sem cartão e senha; e desbloqueio de cartão e senha de contas.





O banco público garantiu que as unidades terão fluxo de clientes controlado para manter a distância de no mínimo um metro entre as pessoas, bem como sinalização dos pisos externos das agências para afastamento social nas filas. Nas salas de autoatendimento, será permitida a entrada de um cliente por máquina.





Auxílio emergencial - O atendimento na Caixa hoje não está relacionado benefício do programa criado pelo governo federal para socorrer informais durante a pandemia de novo coronavírus.





O banco explica que é possível movimentar o valor digitalmente pelo aplicativo Caixa, pelo Internet Banking ou com o cartão de débito nas compras. Quem recebeu o crédito por meio da Poupança Digital Caixa pode pagar boletos e contas de água, luz, telefone, entre outras, bem como fazer transferências para outros bancos por meio do aplicativo Caixa Tem.





Informações sobre cadastro e pagamento do auxílio emergencial estão disponíveis apenas por meio do aplicativo Caixa | Auxílio Emergencial, do site auxilio.caixa.gov.br e pela central telefônica exclusiva 111.





Veja as agências da Caixa que abrem em Mato Grosso do Sul nesta terça (21):





Aquidauana





Agência 615 - Rua Marechal Mallet, 43.





Campo Grande





Agência 1979 - Avenida Afonso Pena, 3.436;





Agência 1568 Rua Barão do Rio Branco, 1.119;





Agência 17 - Rua 13 de Maio, 2.837;





Agência 1464 - Avenida Coronel Antonino, 98;





Agência 2485 - Avenida Doutor Gunter Hans, 3.602;





Agência 3252 - Avenida Gury Marques, 1.292;





Agência 3455 - Rua Valdez, 69;





Agência 1108 - Avenida Bandeirantes, 2010;





Agência 4741 - Avenida Tamandaré, 2957, loja 16/25;





Agência 2.224 - Avenida Eduardo Elias Zahran, 1.789.





Corumbá





Agência 18 - Rua Cuiabá, 1388.





Coxim





Agência 1107 - Rua Viriato Bandeira, 680.





Dourados





Agência 2054 - Avenida Weimar Gonçalves Torres, 2.467;





Agência 562 - Rua Joaquim Teixeira Alves, 1.555.





Maracaju





Agência 1312 - Avenida João Pedro Fernandes, 2.460.





Nova Alvorada do Sul





Agência 4637 - Avenida Irineu de Souza Araújo, 1221.





Nova Andradina





Agência 788 - Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, 1480.





Paranaíba





Agência 987 - Rua Capitão Martinho, 555.





Ponta Porã





Agência 886 - Avenida Brasil, 3.154.





Três Lagoas





Agência 563 - Avenida Antonio Trajano dos Santos, 321.









Fonte: CAMPO GRANDE NEWS

Por: Jones Mário