Terça-feira de sol, temperatura sobe e máxima pode chegar a 36ºC

Há alerta de baixa umidade relativa do ar no período da tarde, especialmente no sul

O dia em Campo Grande amanheceu com céu aberto, mas previsão em Mato Grosso do Sul para o decorrer deste terça-feira (feriado de Tiradentes) é de tempo parcialmente nublado no norte (nas regiões Alcinópolis, Camapuã, Coxim, Figueirão, Pedro Gomes, Sonora e São Gabriel do Oeste). Há alerta de baixa umidade relativa do ar no período da tarde, especialmente no sul (nas regiões de Dourados e Ponta Porã). O dia será quente no Estado com máxima de 36ºC.





Na Capital, o dia será claro a parcialmente nublado, com máxima de 32ºC e umidade relativa do ar entre 65% a 30%. Em Sonora, Rochedo, São Gabriel do Oeste, Sidrolândia, as máximas serão de 33ºC, em Costa Rica, Selvíria, Paranaíba e Chapadão do Sul 35ºC, em Coxim, Dourados e Ponta Porã 34ºC, em Corumbá, Porto Murtinho e Ladário 36ºC.





A alta pressão continua atuando sobre o Estado. O sol brilha, as temperaturas sobem rapidamente e a umidade do ar diminuiu com índices de 30% a 90%, após um amanhecer com temperaturas amenas. Até amanhã (22) ainda poderão ocorrer chuva isolada no norte (São Gabriel do Oeste, Pedro Gomes e Coxim). Na quinta-feira (23), a instabilidade se desloca mais ao norte e o tempo estará com sol entre poucas nuvens em todo o MS, mas especialmente no sul, onde o sol predomina.





Por Viviane Oliveira