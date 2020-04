EMPREGOS| Funsat oferece diversas oportunidades nesta quinta-feira (16)

Também há oportunidades para estagiários em Jornalismo e Publicidade

A Funsat (Agência de Emprego da Fundação Social do Trabalho) vai oferecer nesta quinta-feira (16), diversas vagas para estagiários em comunicação e para trabalhadores em uma rede de supermercados com salário de até R$ 2,5 mil.





Além deste salário quem conseguir a vaga para técnico em segurança no trabalho terá direito à benefícios que serão informados no ato da entrevista. O profissional precisa ter disponibilidade para ficar em alojamento de segunda a sexta, na região de São Gabriel do Oeste. Ele também deve ter ensino técnico completo.





Também há vagas para auxiliar de controle de qualidade. É necessário estar cursando graduação a partir do 3º semestre de Nutrição, Veterinária, Engenharia de Alimentos ou Concluído em Tecnologia de Alimentos ou Técnico em Nutrição. Saber Excel básico e conhecimento em controle de qualidade.





Estes profissionais terão que monitorar a qualidade dos processos determinados pela empresa; controlar a qualidade da loja e processos através de checklist’s; analisar dados; atendimento a fiscalizações sanitárias; administrar toda documentação técnica do controle de qualidade; acompanhar estoque e serviços dos produtos e equipamentos de serviços de sanitização.





Salário e Benefícios serão informados na entrevista por vídeo que ocorrerá entre os dias 20/04 a 22/04.





Comunicação





Na área da comunicação há vaga para estagiário de edição e criação de vídeos para divulgação em redes sociais. É necessário conhecimento no Pacote Adobe, ter ensino médio completo ou estar cursando comunicação social. A carga horário é de segunda a sábado, das 7h às 12h.





Também há oportunidade para Jornalista estagiário, que ficará responsável por elaborar matérias para entrevistas, alimentar sites com notícias, dentre outras atividades da função.





A disponibilidade para trabalhar é de segunda a sábado, das 7h às 12h. O pré-requisito é que o candidato esteja cursando no mínimo o 1º semestre de jornalismo.





Também há uma vaga de estágio em Publicidade. O profissional irá elaborar conteúdo para redes sociais, campanhas publicitárias, dentre outros serviços relacionados a função.





O candidato deve ter conhecimento com Pacote Adobe e disponibilidade para trabalhar de segunda a sábado, das 7h às 12h. Ele também deve estar cursando no mínimo o 1º semestre da faculdade. O salário oferecido é de R$ 600,00/mês mais vale-transporte e produtividade.





Serviço





A sede da Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, nº 992, Vila Glória (próxima da Igreja Ortodoxa). O atendimento devido a pandemia atual Covid-19 está das 8:30 as 13h30. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (67) 4042-0585





Por Adriano Fernandes