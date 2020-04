Filho mata pai a facadas e acaba preso em posto de combustível

Homem foi morto a facadas no tórax; filho foi preso logo após o crime

Homem foi preso após matar o pai ©MS News

Claudemir dos Santos Silva, 38 anos, foi preso na noite de ontem (15) após matar o pai, Elídio Muniz da Silva, 68 anos, a facadas. O caso ocorreu em Deodápolis, cidade distante a 252 quilômetros de Campo Grande.





Conforme informações do boletim de ocorrência, testemunhas contaram à polícia que estavam em frente de casa jogando truco, quando Claudemir se aproximou e disse que havia matado o pai a facadas. Em seguida, começou a chorar e fugiu.





A Polícia Militar foi acionada e foi até a casa da vítima. No local, no bairro Nossa Senhora da Conceição, encontraram Elídio sendo atendimento por socorristas do Hospital Cristo Rei. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu.





Durante buscas na cidade, os militares encontraram Claudemir. Ele contou que estava bebendo pinga com o pai e lembrou de quando o homem agredia a mãe. Elídio foi atingido por facadas no tórax.





Claudemir foi preso em flagrante e encaminhado para a 1ª Delegacia de Polícia Civil de Deodápolis. A faca de açougueiro, utilizada no crime, foi apreendida.





Por Kerolyn Araújo