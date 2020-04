ÁGUA CLARA| Prefeitura prorroga prazo e inscrição de concurso termina em junho

O salário oferecido varia de R$ 1.104,31 a R$ 10.830,78. O prazo que iria se encerrar no dia 6 março foi prorrogado

Terminam no dia 25 de junho as inscrições da Prefeitura de Água Clara, distante 198 quilômetros de Campo Grande, para 362 vagas. O salário oferecido varia de R$ 1.104,31 a R$ 10.830,78. O prazo que iria se encerrar no dia 6 março foi prorrogado.





Como método de seleção, será realizada prova objetiva, composta por questões de português, matemática, raciocínio lógico, conhecimentos gerais e específicos, noções de informática e legislação. Também haverá provas discursiva, prática e de títulos. As inscrições devem ser realizadas pelo site da IBGP.





As fases terão caráter classificatório e eliminatório conforme determina o edital. A prova objetiva está prevista para o dia 26 de julho. O prazo de validade deste certame será de dois anos, com possibilidade de prorrogação por igual período, contados da homologação do resultado final.









