Detran-MS abre as portas na segunda-feira, mas agências de shoppings permanecem fechadas

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) volta a abrir as portas para atendimento presencial nesta segunda-feira (13) em horário habitual na sede e agências do interior, dando início ao expediente às 7h30 e finalizando às 16h30, respeitando o horário de almoço entre as 11h30 e às 12h30.





Ainda não haverá expediente para atendimento nas unidades dos shoppings Campo Grande, Bosque dos Ipês e Pátio Central, respeitando o decreto do Executivo Municipal. Nos fáceis, o atendimento será das 8h às 16h30, também com o mesmo período de parada para o almoço durante o expediente.





Mesmo com as portas abertas, o diretor-presidente, Rudel Trindade, enfatiza que apenas os casos extremamente necessários deverão procurar as agências. A orientação vem no sentido de evitar aglomerações que possam resultar em contágio do Novo Coronavírus (Covid-19).





“Recomendamos que as pessoas busquem nosso atendimento pelo Detran Digital. Temos uma das plataformas mais completas do País para atender nossos cliente e, neste momento, queremos ressaltar que todos os prazos estão suspensos, não havendo necessidade de corre-corre para recorrer de multas ou qualquer outra coisa do tipo. Também mudamos nosso calendário de licenciamento. O mesmo está disponível também em nosso site e o pagamento pode ser feito por aplicativos bancários”, ressaltou Rudel.





Serviços de vistoria e emplacamento de veículos também serão restabelecidos no início da semana.





Por: Vivianne Nunes