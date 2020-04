PANDEMIA| Com 101 casos confirmados, coronavírus atinge 14 municípios de MS

Preocupação da SES é com regiões que não possuem leitos suficientes

Mato Grosso do Sul teve apenas um novo caso confirmado do novo coronavírus COVID-19 registrado nas últimas 24h, conforme dados atualizados na manhã deste domingo (12) pela SES (Secretaria de Estado de Saúde). Com 101 confirmações, a infecção está espalhada por 14 municípios do Estado. O novo caso é de um homem de 44 anos morador de Naviraí, com data de notificação de 9 de abril. Ele esteve na Espanha e permanece internado.





Mesmo sem muitas novas confirmações, o temor das autoridades de saúde é pelo baixo índice de isolamento em diversas cidades, principalmente aquelas que não dispõem de estrutura na rede de atendimento. Conforme a SES, a curva de contaminação continua em nível ascendente.





Até as 10h deste dia 12 de abril, a SES registrou 934 casos notificados, sendo 63 em investigação, 101 confirmados, 758 descartados, 12 excluídos e 2 óbitos. O boletim epidemiológico completo pode ser conferido clicando aqui . No documento, são considerados casos em investigação os descritos no boletim como de síndrome respiratória aguda grave e de 8 tipos de vírus, incluindo o Influenza. Em todos os casos, são feitos testes para Covid-19.





Dos 101 casos confirmados, 36 estão em isolamento domiciliar, 38 finalizaram quarentena sem sintomas, 15 permanecem internados (sendo 6 em leitos públicos, 3 em UTI; e dos 9 em leitos privados, 6 em UTI). Outros 10 pacientes infectados já receberam alta hospitalar e, até o momento, foram registrados 2 óbitos.





A predominância dos casos permanece em Campo Grande, com 51 confirmações; seguido de Nova Andradina (10), Três Lagoas (9), Dourados (7), Batayporã (6), Sonora com (6), Chapadão do Sul (5), Alcinópolis (1), Corumbá (1), Naviraí (1), Paranaíba (1), Rio Verde (1) e Sidrolândia (1).





Perfil dos pacientes





Dentre os infectados, 55% são mulheres e 45% pacientes do sexo masculino. A faixa etário continua sendo com tendência de adultos jovens de 30 a 39 anos (29,7%), e de 40 a 49 anos (21,85), acima de 60 anos (16,8%). Os casos já estão espalhados pelas quatro regiões do Estado.





Segundo a SES, os dados até o momento são fruto das medidas tomadas na última quinzena, sendo os próximos 15 dias imprescindíveis para evitar a disseminação da doença. Dentre as orientações estão o isolamento social, lavar as mãos com frequência, usar máscaras em público e evitar aglomerações.





