Deputado Capitão Contar constata falta de produtos de higiene em postos de saúde

Vistoria realizada pela assessoria técnica do deputado estadual Capitão Contar (PSL) constatou que a maioria das unidades de saúde de Campo Grande não dispõe de produtos básicos de higiene.





O levantamento foi feito em 54 postos de saúde da capital, entre 23 de março e 1º de abril, e traz resultado preocupante: 72% das unidades não tinham álcool gel na recepção nem sabonete líquido nos banheiros.





O trabalho consistiu em verificar as condições de higiene das unidades por causa da pandemia do coronavírus no Estado. “Verificamos a falta de produtos básicos que ajudam a combater e a prevenir o contágio das pessoas pelo vírus, como lavar as mãos com água e sabão”, observa o deputado.





Das 54 unidades, duas não puderam ser vistoriadas. Apenas 16 delas (30,7%) tinham álcool gel disponível para os pacientes na recepção. “Estamos em um momento em que não podemos errar nos cuidados. E a falta desses produtos apresenta grandes riscos”, diz.





A equipe do Capitão Contar flagrou funcionários sem máscara, item de primeira necessidade para evitar a proliferação do vírus que causa a COVID-19. De acordo com o levantamento, em apenas 38% das unidades foi constatado o uso regular de máscara.





O parlamentar explica, no entanto, que a falta dos produtos básicos de higiene nas unidades de saúde foi constatada no dia em que suas equipes estiveram em cada uma delas. “Pode ser que hoje um posto e outro tenha álcool e sabão, por exemplo. Mas, no geral, constatamos descuido em relação a esses itens”, afirma.





Diante do resultado da vistoria, o deputado encaminhou pedido para que a Prefeitura de Campo Grande e a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) abasteçam as unidades com álcool em gel e sabão líquido, além de reforçar os cuidados em relação aos equipamentos de proteção dos funcionários.





ASSECOM