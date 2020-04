BATAGUASSU| Câmara Municipal devolverá R$ 100 mil do duodécimo para ações em combate ao Covid-19 no Município

O prefeito de Bataguassu, Pedro Arlei Caravina (PSDB) recebeu ontem, dia 7 de abril, no gabinete municipal, o presidente da Câmara de Vereadores, Mauro de Souza (popular Maurício do XV) acompanhado pelos demais vereadores Cleyton Rodrigo da Silva, Pastor Alessandro, Renatinho e Dennis Thomazini, que vieram oferecer apoio ao município diante da pandemia do novo Coronavírus (Covid-19).





Durante o encontro, os legisladores anunciaram a destinação de R$ 100 mil ao município referente ao duodécimo do Poder Legislativo para que a Prefeitura invista em ações de combate à doença.





A verba, segundo Caravina, somada a outros recursos municipais será utilizada para promover a segurança alimentar dos alunos da rede municipal de ensino a partir da aquisição de kits de alimentação que serão revertidos para esse público bem como para a compra de equipamentos como respiradores mecânicos e monitores para atender pacientes acometidos pelo Covid-19.





"A Câmara de Vereadores sempre foi parceira da nossa administração municipal e nesse momento de crise agradecemos o apoio", destacou o prefeito ao ser informado da destinação do recurso.





Maurício do XV, por sua vez, frisou que o momento é de união, em que os poderes devem trabalhar de maneira conjunta em prol da comunidade. “Estamos passando por um momento difícil e nós como atores públicos devemos proporcionar à sociedade o máximo de atendimento. Para que isso aconteça, os dois poderes precisam caminhar juntos”, disse o presidente.





ASSECOM