Novo procurador-chefe sobre papel do MP, fala: "Construir soluções com responsabilidade"

Alexandre Magno Lacerda foi eleito em lista tríplice. É o primeiro promotor de Justiça a assumir a função em Mato Grosso do Sul.

Novo procurador-geral de Justiça de MS, Alexandre Magno Benites Lacerda ©Reprodução/TV Morena

Promotor de Justiça eleito em lista tríplice para assumir a chefia do Ministério Público Estadual em Mato Grosso do Sul (MP-MS), Alexandre Magno Benites Lacerda disse que o papel do órgão é "Construir soluções com responsabilidade e ao mesmo tempo com resolubilidade".





O decreto nomeando Lacerda para procurador-chefe do MP-MS foi publicado na edição desta quarta-feira (8) do Diário Oficial do Estado e é assinado pelo governador Reinaldo Azambuja. Lacerda assume a função em 4 de maio.





Em entrevista ao Bom Dia MS, da TV Morena, desta quarta-feira (08), o primeiro promotor de Justiça eleito para procurador-chefe do órgão, falou sobre o papel do MP-MS, principalmente em momento de pandemia de covid-19.





"Antes mesmo da pandemia chegar em Mato Grosso do Sul, no Brasil, o Ministério Público criou um gabinete de crise que atende a diversas áreas, meio ambiente, consumidor, saúde, segurança pública execução penal. O grande papel do MP neste momento é ajudar, principalmente o poder Executivo, para que ele possa direcionar qual a melhor política pública , direcionada pelo governo federal, depois repicada pelo estadual e municipal", resumiu.





Alexandre Magno falou ainda que tem experiência de mais de uma década no Ministério Público e conta com apoio dos colegas. "A responsabilidade de defender a sociedade faz parte de da nossa formação com 16 anos de Ministério Público. A responsabilidade que vai ser construída com outros 217 colegas. Já estamos fazendo o melhor para a sociedade e vamos enfrentar com cabeça erguida".





Por G1 MS e TV Morena