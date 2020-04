CAPITAL| Vereador Carlão apresenta requerimento sugerindo alteração das taxas de consumo da tarifa social de água e o esgoto por três meses

Durante a sessão ordinária desta quinta-feira (16) o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Campo Grande, apresentou requerimento solicitando ao prefeito Marquinhos Trad e ao presidente da Concessionária de Água e Esgoto - Águas Guariroba, Themis Oliveira, informações a respeito da viabilidade de que sejam alteradas as taxas de consumo da água de 20 m³ (metros cúbicos) para 30 m³ e a taxa do esgoto por três meses, dos munícipes que se enquadram na tarifa social de nossa Capital.





“Justifico a solicitação de alteração da taxa de consumo de água de 20 m³ para 30 m³ por três meses, bem como a ampliação da taxa de consumo do esgoto, em razão de que com a ação de isolamento social, devido à Pandemia do COVID 19, as famílias encontram-se todas dentro de casa e com isso, aumentará o consumo de água e diminuirá a receita das famílias, como temos acompanhado todos os dias. Muito desemprego, diminuição da receita das famílias e com isso, as famílias que mais necessitam, podem perder o benefício da tarifa social neste momento grave da saúde e da economia municipal e mundial”, ressaltou Carlão.





O parlamentar também destacou que muitas famílias que não se enquadravam no perfil do benefício da tarifa social, neste momento de crise, se enquadrarão, devendo a empresa Águas Guariroba ficar atenta para novos cadastros neste período. Esta alteração será somente para o período da Pandemia.





Por: Janaina Gaspar