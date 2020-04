Acidente mata pai e fere esposa, filho de 9 anos e outro motorista na MS-164

Vítima bateu carro e uma camionete que estava tombada na pista

©MS em Foco Morreu na noite deste sábado (25) em um acidente na MS-164 próximo a Ponta Porã a 346 quilômetros de Campo Grande, Rafael Ferreira Sória. Ele estava acompanhado de sua esposa e de seu filho de 9 anos, que ficaram feridos no acidente.





O acidente aconteceu quando Rafael que estava dirigindo sua camionete Hilux teria batido frontalmente com um carro que estava tombado no meio da pista. Ele não teria tido tempo de desviar do outro veículo. Um outro motorista que vinha logo atrás não conseguiu desviar também e acabou batendo.





Com o impacto da batida, a Hilux que Rafael conduzia foi parar fora da pista e ele acabou preso nas ferragens morrendo antes de ser socorrido. Os três feridos, a esposa de Rafael e se filho, como também o outro motorista da camionete tombada foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levados para o hospital da cidade, segundo o site MS em Foco.





Os ocupantes da terceira camionete envolvida no acidente não tiveram ferimentos. A polícia investiga as causas do acidente.





Fonte: Midiamax Por: Thatiana Melo