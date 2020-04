Ex-ministro da Saúde, deputado Ricardo Barros testa positivo para coronavírus no Paraná

Informação foi confirmada pelo político na noite de sábado (25), em uma rede social. Ele está internado em um hospital de Maringá, no norte do estado.

Ricardo Barros foi ministro da Saúde na gestão do ex-presidente Michel Temer ©Divulgação/Governo Federal O deputado federal Ricardo Barros (PP), que é ex-ministro da Saúde, testou positivo para o novo coronavírus. A informação foi confirmada pelo político em uma rede social na noite de sábado (25).





Na postagem, Barros afirmou que está internado na Santa Casa de Maringá, no norte do estado, desde a sexta-feira (24). Ele disse que o quadro de saúde é estável e que apresenta "boa evolução".





"Agradeço a família, profissionais de saúde e amigos pelo apoio e orações", escreveu.





O irmão do deputado e ex-prefeito de Maringá, Silvio Barros (PP), também contraiu a Covid-19. Ele ficou internado entre 30 de março e 3 de abril, mas está recuperado da doença.





Casos em Maringá





O município é o terceiro do Paraná em número de mortes por causa do novo coronavírus confirmadas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Com cinco confirmações, a cidade fica atrás de Curitiba, que tem 14, e de Londrina, com 12.





Até o sábado, Maringá tinha 53 casos confirmados da Covid-19 pela secretaria estadual. A prefeitura afirma que são 64 confirmações, cinco pessoas internadas (três em UTI), sete em isolamento e 46 recuperados.





Por G1