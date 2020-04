HORÓSCOPO| Confira seu astral para este domingo (26)

©REPRODUÇÃO

Áries - 21/03 a 20/04





Domingo de descanso e o convite da Lua é para fazer contato com pessoas queridas. Vênus traz a consciência de que você pode aprender mais com suas experiências e deixar para lá as diferenças nos relacionamentos. Confie em suas qualidades e em você mesmo(a) para conquistar quem quiser. No amor, quanto mais conversar francamente com seu par, melhor será seu romance.





Touro - 21/04 a 20/05





Hoje é o dia regido pelo Sol, que está em seu signo, trazendo luz e te colocando sob os holofotes. Nesse momento, ele dá as mãos para Urano, regendo mudanças significativas em sua essência. A paquera poderá trazer alguém que prefere não mostrar seus sentimentos nem assumir o lance. Se tiver compromisso firme, é possível que rolem divergências com seu amor na forma de pensar e sentir.





Gêmeos - 21/05 a 20/06





Sua curiosidade e busca por novidades podem motivar você a procurar um programa que traga informações, amplie sua mente. Pode ser um filme, um documentário, um livro ou um show de música visto pela internet. Na paquera, seu jeito descontraído e sua inteligência serão os grandes atrativos. No amor, se tiver um(a) companheiro(a), cuide para que as necessidades dele(a) sejam supridas. Fazer o prato preferido de quem você ama é uma boa opção.





Câncer - 21/06 a 21/07





Neste domingão, a Lua pede recolhimento e sossego: dormir até mais tarde, pensar na vida ou analisar os sonhos que teve durante à noite. Na paquera, seu charme vai se revelar no seu ar misterioso e o jogo da conquista deve te aproximar de um crush tímido. No amor, troque confidências com seu bem, fale sobre suas aspirações e planeje uma viagem só para os dois fazerem no futuro. Hoje o desejo e o prazer estarão de mãos dadas, favorecendo bons momentos de satisfação.





Leão - 22/07 a 22/08





O dia está positivo para que você dedique um tempo especial para cuidar do corpo e da beleza, praticando um esporte ou apostando no autocuidado. Na paquera, fique atento(a) àquela pessoa que passa uma beleza interior, que conversa sobre assuntos diversos e se comunica bem. Na vida a dois, vai demonstrar pique para jogos e diversões em casa mesmo. Evite tratar de assuntos sérios com seu amor. Sexo animado.





Virgem - 23/08 a 22/09





Poderá reunir as pessoas que moram com você para uma refeição, tomando cuidado de as tarefas ou de definir como cada um vai ajudar e de manter todos os protocolos para evitar o contágio pelo novo coronavírus. Assim, todos aproveitam bem os momentos juntos. A paquera, por conta do isolamento social, deve ficar restrita às redes sociais e aplicativos de namoro. No amor, convide sua alma gêmea para um filminho em casa acompanhado de uma boa panela de brigadeiro ou curtam um programinha de casal.





Libra - 23/09 a 22/10





O aprendizado parece adquirir mais importância agora. Na saúde, evite excessos alimentares. Na paquera, será possível ver com clareza quem deve entrar em sua vida para um relacionamento afetivo. No romance, aproveite sua energia focada na paixão. Sexo cheio de inovações: curta bastante.

Escorpião - 23/10 a 21/11





O dia ganha um toque mágico e você poderá experimentar isso de vários jeitos: fazer uma comida diferente, apostar numa dieta detox com chás e legumes, ou modificar aspectos do seu comportamento. Estará mais sensual por conta da Lua. O Sol ilumina o setor do casamento, mostrando o quanto é importante o convívio conjugal. Na paquera, tende a buscar um amor idealizado, então, mantenha os pés no chão.





Sagitário - 22/11 a 21/12





Aproveite o dia de folga para colocar a agenda em dia, fazer uma faxina na casa e no guarda-roupa. Se estiver casado(a), convide o par para ajudar e poderão fazer o mesmo nas coisas dele(a). Antes dessa tarefa, sendo solteiro(a), poderá sair para paquerar enquanto estiver caminhando pelas ruas, mas tome cuidado e mantenha o protocolo de evitar contato e ambientes aglomerados por conta do novo coronavírus. Hoje, a Lua favorece os programas a dois, por isso, invista em atividades em dupla.





Capricórnio - 22/12 a 20/01





A Lua traz à consciência que a saúde começa pelo cultivo de bons hábitos. Busque mais informações sobre o que seu corpo precisa. Uma dessas necessidades é viver com paixão, seja pelo trabalho ou por uma pessoa. Poderá topar com essa paixão quando encarar a vida de forma mais positiva. Se já tiver um par, valorize-o dizendo o quanto o admira e o tanto que cresceu junto com ele.





Aquário - 21/01 a 19/02





Com tanta adrenalina correndo em seu corpo, é possível que queira arriscar um esporte radical. Tudo bem que tem um bom anjo da guarda que protege sua integridade física, mas não abuse. Na paquera, o amor está no ar, e poderá se apaixonar por mais de uma pessoa. Talvez role um descompasso entre você e sua cara-metade, pois ela vai preferir ficar quieta em casa, enquanto você vai desejar ganhar o mundo.



Peixes - 20/02 a 20/03





Como sua vontade está focada no autoconhecimento, a dica é passar o dia avaliando sua própria vida. Buscar um canto sossegado para rezar ou meditar pode ajudar nessa conexão com você mesmo (a). A paquera até pode rolar, mas deve ser online e com alguém que esteja nessa mesma vibração. No amor, se o(a) parceiro(a) estiver em outra energia, a solução será fazer programas separados .









Por João Bidu