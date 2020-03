TRÊS LAGOAS| Dos 7 casos suspeitos de Covid-19, 6 já foram descartados

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Três Lagoas informa que, dos 7 casos suspeitos de Covid-19 (Coronavírus) registrados em Três Lagoas, apenas o 7º segue em investigação, pois foi notificado recentemente.



Do total, mais 2 casos suspeitos foram descartados neste sábado (21), somando assim 6 casos descartados para Covid-19. O 7º caso se trata de uma mulher de 40 anos de idade que chegou recentemente do Estado de São Paulo.





Desse modo, a contabilização total é de 7 casos suspeitos, sendo que desse total 4 foram descartados e outros 3, contando com esse novo, aguardam confirmação de exame laboratorial. Não há nenhum caso confirmado na cidade.





Com esse novo caso suspeito, o Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 reforça, mais uma vez, a necessidade de prevenção por parte de todos e pede para que ninguém saia de casa, muito menos vá para locais com aglomeração de pessoas.





A Prefeitura no intuito de esclarecer dúvidas da população em relação ao Coronavírus (Covid-19) na Cidade, disponibiliza dois números de telefone para que os cidadãos possam ligar de segunda a segunda das 7h às 17h.





Vale lembrar que somente ligações serão aceitas, pois os números não têm conta em redes sociais. Com isso, o cidadão que quiser tirar dúvidas ou precisar de orientações as determinações e recomendações do município, pode ligar no 67 9 9291-3053 ou 67 9 9280-2935.





ASSECOM