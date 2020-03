CAPITAL| Kit merenda para 20 mil crianças começa a ser distribuído na segunda-feira (23)

Rede municipal está sem aula desde quarta-feira, por prevenção ao covid-19

O prefeito de Campo Grande, Marcos Trad (PSD), anunciou na tarde deste sábado, que os kits merenda serão entregues a partir da próxima segunda-feira, às mães das crianças das escolas públicas do município, e que estão cadastradas no programa Bolsa Família. Pelo menos 20 mil alunos serão beneficiados.





A iniciativa do prefeito é para garantir a segurança alimentar das crianças de baixa renda matriculadas na rede pública do município. Para elas, a merenda escolar é a principal refeição do dia.





O prefeito ainda alertou os familiares das crianças. “Mantenha o filho dentro de casa. Temos percebido que muitos estão na rua brincando. É uma doença altamente contagiosa e que pode ser letal”, lembrou.





Por: Eduardo Miranda