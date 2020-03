CAPITAL| Conveniência, restaurante e lanchonete devem fechar para público às 22h

Limite foi imposto por novo decreto, publicado neste sábado

Conveniências não poderão receber clientes depois das 22h ©Marcos Maluf

A prefeitura de Campo Grande editou decreto que suspendeu atendimento presencial ao público em estabelecimentos comerciais. Com a mudança, conveniências, restaurantes e lanchonetes agora estão proibidos de permitir o acesso de pessoas depois das 22h.





A medida é válida até o dia 5 de abril e se estende também para outros empreendimentos que trabalham com serviços básicos, como petshops, distribuidores de gás, lojas de venda de água mineral e padarias.





Após esse horário os estabelecimentos poderão funcionar através de serviços de entrega em domicílio, inclusive via aplicativos e comércio eletrônico.





O comerciante que descumprir a determinação terá espaço interditado e alvará de funcionamento revogado.





As mudanças foram publicadas em edição extra do Diogrande (Diário Oficial do município).





Mais alterações





A publicação também trouxe mudanças na formação do Comitê Municipal de Enfrentamento e Prevenção à covid-19.





Agora, o grupo passa a contar com representante da Câmara de Vereadores e da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana).





Por Jones Mário