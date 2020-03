RIO BRILHANTE| Justiça nega 3º recurso e ex-prefeito perde chance de candidatura

Sidney Foroni (MDB) está inelegível até 2027 após ser condenado por gasto excessivo de dinheiro público em campanhas

ex-prefeito de Rio Brilhante Sidney Foroni (MDB) ©ARQUIVO

O ex-prefeito de Rio Brilhante Sidney Foroni (MDB) teve mais um recurso negado no TSE (Tribunal Superior Eleitoral), e está de fora da eleição para prefeito do município. Ele era apontado como principal concorrente do atual prefeito e candidato a reeleição, Donato Lopes (PSDB).





Com a nova derrota na justiça, o ex-prefeito segue inelegível até 2027 devido à condenação por gasto abusivo com publicidade em 2016. Na decisão, o ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto não só manteve a inelegibilidade do ex-candidato, como também a multa de R$ 53.205,00 para ele e o seu vice da época, Wanderlei da Silva Barbosa. Desde que foi condenado em junho de 2018, Foroni teve 3 recursos negados pela justiça





Em junho do ano passado, sua defesa recorreu ao Tribunal Regional Eleitoral em uma das primeiras tentativas de reverter a condenação e voltar às disputas eleitorais, mas o desembargador Divoncir Schreiner Maran, do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) negou recurso.





Em seguida os advogados do condenado, recorreram para levar o caso ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral), quando houve a primeira negativa do órgão. Segundo a denúncia, quando ainda era prefeito da cidade os gastos com publicidade para a sua candidatura a reeleição atingiram R$ 417.566,70, superior à média do primeiro semestre dos anos anteriores.





Fonte: campograndenews Por: Adriano Fernandes e Helio de Freitas