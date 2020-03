CORONAVÍRUS| Ator pede ajuda por estar isolado em casa com corpo da irmã morta

Luca Franzese quer que autoridades tomem alguma atitude

Luca Franzese, ator italiano da série de TV “Gomorra”, publicou um vídeo nas redes sociais para pedir ajuda para as autoridades da Itália. O artista explicou que está preso em casa com o corpo da irmã morta após ter sido contaminada com o coronavírus.





Franzece está isolado após ser exposto à doença, que se alastrou pela Itália nas últimas semanas. Conforme o site Meia Hora, o ator afirmou ainda que o corpo de sua irmã já estava na casa havia mais de um dia quando ele postou o vídeo no Facebook e lamentou não ter sido ajudado pelas autoridades de seu país.





“Minha irmã morreu ontem, provavelmente por causa do vírus, e estou esperando respostas desde a noite passada. Estamos arruinados. A Itália nos abandonou. Vamos ficar fortes juntos. Compartilhe este vídeo em qualquer lugar”, lamentou ele.





Mais tarde, uma operação especial levou o corpo de Teresa. Após o teste, foi confirmado que a italiana morreu de Covid-19, doença provocada pelo coronavírus.





Franzese disse que mais três membros de sua família fizeram testes e tiveram resultado positivo para o coronavírus.





A Itália está atualmente em confinamento e é a segunda pior afetada pelo vírus no mundo, depois da China, onde a epidemia começou. Uma reportagem do site de notícias "Open" informou que um político estava em contato com Franzese desde 8 de março, quando o primeiro vídeo foi publicado, tentando localizar uma funerária para o corpo.





Fonte: OGLOBO