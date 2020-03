Por que o RTP é importante para jogadores de slot

De todas as partes do jargão de caça-níqueis on-line que qualquer jogador ávido precisará de um domínio firme para entender genuinamente a atividade, a RTP é definitivamente uma das maiores. Significa Return To Player e é dado como uma porcentagem que indica a quantia média de dinheiro empilhada retornada ao jogador durante o jogo - confira aqui





O RTP varia de jogo para jogo, e é como resultado do governo britânico aprovar o Ato de Jogo de 2005 que os desenvolvedores são obrigados a divulgar essas informações. Girar os rolos tornou-se muito mais transparente, uma das principais razões pelas quais tantas pessoas começaram a jogar slots online. Mas por que a RTP é tão importante para os jogadores de slot? Vamos dar uma olhada.





Certificando-se de que você está jogando no slot certo





Uma das principais vantagens de poder conhecer o RTP de um determinado slot é que ele fornece informações valiosas sobre as quais você pode tomar uma decisão ao escolher um título para jogar. É justo que muitos jogadores entrem na decisão sem prestar atenção a nenhum dos fatos e, é claro, se perguntam por que sempre parecem perder.





O RTP é uma coisa crítica a considerar ao escolher qual slot jogar - pode ser a diferença entre uma fortuna feita nos slots e uma fortuna perdida. Qualquer coisa acima de 96% é um número razoavelmente bom, uma chance considerável de que você ganhará a maior parte do seu dinheiro de volta pelo menos. Você deseja evitar algo abaixo dos 95% para definitivo, embora, como veremos mais adiante, ainda haja mais algumas coisas a considerar em relação a isso.





Orçamento





O RTP também é uma informação importante para os jogadores de caça-níqueis, pois pode ajudar muito os jogadores em seu orçamento quando se trata de sessões de jogo. Pense nisso: se a porcentagem de retorno ao jogador estiver indicando a quantia média de dinheiro devolvida da sua aposta, agora você pode pensar em quanto, em média, poderá apostar sem exceder o orçamento.





Como todos sabemos, definir um orçamento financeiro rigoroso antes de começar a girar os rolos é absolutamente essencial para permanecer responsável durante o jogo e, usando o RTP de maneira inteligente, você pode otimizar bastante o processo. Ninguém quer ficar sem orçamento antes de parar de se divertir, usando o RTP você pode inibir isso!





Coisas para estar ciente de





Embora a regra geral seja que quanto maior a RTP, melhor, também há coisas a serem tomadas. Por exemplo, esta regra desaparece da janela quando se trata de slots de jackpot progressivo, porque esses terão naturalmente um RTP pior do que os slots normais. No entanto, você deve se lembrar que, com os slots progressivos do jackpot, esse pagamento potencial pode ser astronômico, é apenas que você precisará passar por uma quantidade razoável de rodadas perdidas primeiro.