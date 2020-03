RIO BRILHANTE| Com caso suspeito de coronavírus na cidade, prefeitura suspende aulas

Medida foi anunciada nesta terça-feira pelo prefeito Donato Lopes; Rede municipal de Rio Brilhante tem 6.400 alunos

Prefeito Donato Lopes (centro) reunido com assessores e secretários, hoje em Rio Brilhante (Foto: Divulgação)

As aulas nas 21 escolas e centros infantis da Rede Municipal de Ensino ficarão suspensas de amanhã (18) até o dia 6 de abril em Rio Brilhante, a 160 km de Campo Grande. A decisão foi tomada na tarde desta terça-feira após morador da cidade apresentar sintomas do novo coronavírus.





O prefeito Donato Lopes (PSDB) anunciou a medida em reunião com o chefe de gabinete Aleson Alípio e com os secretários Modesto Aquino (Administração), Magali Lima (Educação), Márcio Figueiredo (Saúde) e Viviane Lima, assessora jurídica.





De acordo com a assessoria da prefeitura, a suspensão do funcionamento das escolas e creches, onde estudam 6.400 crianças, foi adotada como medida preventiva. As unidades educacionais terão atendimento diferenciado amanhã e quinta-feira, até os pais se organizarem. Na sexta-feira (20), todas serão fechadas.





Cada escola vai organizar a forma de encaminhar virtualmente (ou impressas no caso em que o estudante não tenha acesso à internet) as atividades programadas para que os alunos continuem estudando em casa.





Conforme a Secretaria de Saúde do município, o caso suspeito trata-se de um homem de 57 anos de idade que estava trabalhando em serviços gerais no Paraguai. Hipertenso e diabético, o homem chegou há dez dias na cidade e começou a sentir sintomas, como febre, tosse e falta de ar. Material foi coletado e encaminhado para exame.





Fonte: campograndenews

Por Helio de Freitas, de Dourados