Quinta-feira será céu parcialmente nublado e previsão indica chuva em MS

Nada de chuva para a maior parte do Estado de Mato Grosso do Sul, conforme o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Além disso, a previsão é de calor sempre em elevação pelo menos até o final de semana. Nesta quinta-feira (26), pelo segundo dia seguido, a temperatura máxima será de 37°C, segundo o Instituto.



O Inmet chama a elevação das temperaturas em Mato Grosso do Sul de “predomínio”, quando os termômetros sobem por todo o Estado ao longo da semana.



Em Campo Grande a máxima, hoje, deve atingir 33°C e a mínima 22°C. A tarde há possibilidade de chuva, diz o Inmet, mas o tempo segue claro durante todo o dia. Na região leste, a máxima prevista para esta quinta em Três Lagoas e Água Clara é de 34°C e a mínima de 22°C.



Na região centro norte, Coxim e São Gabriel do Oeste podem esperar temperaturas entre a máxima de 33°C e a mínima de 22°C. No Pantanal, Aquidauana, Corumbá e Miranda integram parcela com máxima prevista em 35°C e mínima de 21°C. Sul e sudoeste, a exemplo de Dourados, Amambai e Ponta Porã, têm previsão de máxima de 32°C e mínima de 18°C.