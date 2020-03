Bolsonaro decreta reabertura de casas lotéricas no País

Mais de duas mil lotéricas estavam fechadas O presidente Jair Bolsonaro publicou decreto na noite desta quarta-feira (25) para a reabertura de casas lotéricas em todo território nacional. Segundo Bolsonaro, no Brasil existem 12.956 lotéricas e 2.463 se encontram fechadas por decretos estaduais ou municipais. Com isso, o presidente fez a atualização do decreto do 10.282.





Na manhã desta quinta-feira (25), em entrevista no Palácio do Alvorada, Bolsonaro anunciou que vai discutir como ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta (DEM-MS) sobre a possibilidade de decretar isolamento vertical no Brasil.





“Conversei por alto com o Mandetta ontem (terça-feira). Hoje vamos definir essa situação. Tem que ser, não tem outra alternativa”, disse Bolsonaro ao deixar o Palácio da Alvorada. “A orientação vai ser vertical daqui para frente. Eu vou conversar com ele e tomar a decisão. Não escreva que já decidi, não. Vou conversar com o Mandetta sobre essa orientação.” Leia a postagem no Twitter:





CASAS LOTÉRICAS/FUNCIONAMENTO: No Brasil existem 12.956 casas lotéricas e 2.463 se encontram fechadas por decretos estaduais ou municipais. Para que possam funcionar em sua plenitude, atualizei, nessa data, o Decreto 10.282.





Por: Diego Alves