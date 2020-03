HORÓSCOPO| Confira seu astral para esta quinta-feira (26)

©REPRODUÇÃO

Áries





Nem tudo sairá como você planejou hoje e nem adianta perder a paciência. Respire fundo, arregace as mangas e insista em seus objetivos com confiança e determinação. Nas finanças, evite misturar dinheiro com amizade, pois há grande risco de se decepcionar. No amor, seu coração vai querer um relacionamento estável e tranquilo, então, fuja de aventuras. Na união, mostre o quanto se importa com o par, mas deixe a possessividade longe.





Touro





Você pode começar o dia com algumas preocupações. Por isso, os astros recomendam que você se concentre no que for mais importante e procure resolver as coisas com sabedoria, sem confusão. Além disso, evite impor as suas ideias e opiniões no trabalho e não bata de frente com uma autoridade: uma postura rebelde só vai queimar o seu filme. No amor, use e abuse do seu charme para conquistar o crush ou envolver a pessoa amada. Surpreenda seu amor.





Gêmeos





Evite contar muito com colegas e amigos no início do dia, pois os astros indicam que pode se decepcionar. Bom momento para avaliar suas relações e cortar tudo que for supérfluo ou desnecessário. Você vai produzir mais se puder fugir de agitação e se isolar no seu canto. Uma paixão secreta ou proibida pode acelerar o seu coração. Na vida a dois, vença a insegurança e compartilhe seus sonhos.





Câncer





Carreira e romance podem disputar sua atenção ao longo do dia: saiba escolher. No campo profissional, quem trabalha em parceria ou sociedade vai precisar de calma e jogo de cintura para evitar conflitos. No campo das amizades, uma antiga amizade pode chegar ao fim: liberte-se de gente negativa e complicada. No amor, pode pintar um clima de romance com alguém da turma. Na união, vai curtir o amor com liberdade, sem perder o companheirismo.





Leão





Você deve ter cuidado para não assumir mais tarefas do que é capaz de cumprir. Por mais que queira mostrar competência e ambição, é preciso respeitar seus limites, até para não prejudicar a sua saúde. Frente a isso, os astros recomendam que você se una aos colegas e divida tarefas: vai ser melhor para todos. No amor, se mantém romance com alguém do trabalho pode enfrentar desafios: mantenha a serenidade. Quem já tem par, admita que as vezes é preciso ceder.





Virgem





O céu alerta que você pode ganhar ou perder dinheiro com muita facilidade. Por isso, convém ficar longe de negócios e investimentos arriscados. Fazer uma fezinha, desde que não aposte alto demais, está liberado. No trabalho, aceite as mudanças e aprenda tudo que puder. Na paquera, seu charme vai atrair como ímã e uma paixão pode surpreender você. Se já tem par, os astros anunciam uma fase intensa e sedutora no romance: ouse e surpreenda.





Libra





No campo profissional, sociedade com parente vai exigir paciência e jogo de cintura: controle suas reações e saiba negociar para evitar um rompimento. Imprevistos e mudanças devem ocorrer ao longo do dia e nem tudo será como gostaria. Nas finanças, controle bem os gastos, ok? Na paixão, sua sensualidade está turbinada e vai ser fácil envolver quem deseja. Se já tem par, não deixe a família interferir no romance. Desejos à flor da pele.





Escorpião





Convém ter cuidado com mal-entendidos no início do dia, por isso, explique tudo direitinho para não ter problemas. A Lua vai estimular a cooperação e o trabalho em equipe, mas sociedade com parente vai exigir jogo de cintura. No campo do amor, o romance está no ar e quem está livre pode ter a chance de iniciar um namoro. Se você já achou sua cara-metade, invista na união e não deixe a conversa virar discussão.





Sagitário





O período da manhã deve ser mais leve e descontraído. Use a criatividade no trabalho, só não exagere nos gastos. À tarde, o trabalho vai exigir mais disciplina e atenção: tenha cuidado com mal-entendidos e não deixe escapar uma informação que é sigilosa. Nas paqueras, explore sua simpatia. Os astros avisam que você pode, inclusive, atrair alguém do trabalho. Na união, mostre que a parceria é para o que der e vier.





Capricórnio





Tensões vão rondar o convívio com a família no início do dia, especialmente se você quiser impor as suas vontades: seja paciente. Mais tarde, o astral ficará mais leve e as tensões ficarão no passado. Nas finanças, cuidado para não torrar suas economias com bobagens. Na paquera, você vai esbanjar charme e simpatia e, com isso, atrair muitos Crushs. Se já tem seu par, cubra seu amor de carinho e cuidados.





Aquário





Fofocas e intrigas podem tumultuar a sua manhã, por isso, meça suas palavras e não acredite em tudo que os outros vão dizer. Pode se desentender com alguém da família na hora do almoço: tenha jogo de cintura. No trabalho, seja flexível e aceite as mudanças. No amor, atração por uma pessoa comprometida ou misteriosa pode ser irresistível. A dois, prefira programas caseiros e realize suas fantasias.





Peixes





Os astros aconselham a não misturar dinheiro com amizade hoje. Do contrário, pode se arrepender. Também não convém confiar demais na boa-fé dos outros, pois pode ser vítima de fofocas. No trabalho, a boa lábia deve facilitar as coisas, especialmente no comércio. Na conquista, você estará mais confiante para puxar papo e se aproximar. Não deixe nada mal resolvido no romance: converse e esclareça as dúvidas.





Por João Bidu