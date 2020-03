Pyong foi eliminado do BBB 20 com 51,70% dos votos nesta terça-feira (17). Ele é o oitavo participante a deixar o programa. Ao todo foram 385 milhões de votos os três emparedados. Babu e Rafa, que também estavam no paredão, ficaram na casa. Babu recebeu 47,71% dos votos e Rafa recebeu 0,59%.





Por: Diego Alves