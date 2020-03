SIDROLÂNDIA| Ex-secretaria que viajou para Europa dá entrada no hospital com sintomas graves do coronavírus

A advogada Elaine Brito, foi encaminhada na vaga zero para Campo Grande com febre alta e problemas respiratórios.

Viatura do SAMU na residência da advogada, Elaine Brito ©Marco Tomé Sidrolândia registra dois casos graves de suspeita de coronavírus. Deu entrada na unidade de pronto atendimento do Hospital Elmíria Silvério Barbosa, por volta das 22h desta terça-feira (17), uma mulher que passou 21 dias na Europa, trata-se da ex-secretára de Desenvolvimento Econômico, a advogada Elaine Brito.





A Secretaria Municipal de Saúde monitora também outro caso, a da diretora municipal de Saúde, Tatiana Nantes que viajou junto com a ex-secretária. As duas mulheres que chegaram recentemente da Europa apresentaram todos os sintomas do coronavírus.





Elas apresentam tosse, dor de cabeça, coriza e dores pelo corpo e foram levadas para receber atendimento no Hospital Elmíria Silvério Barbosa. Em férias, as duas permaneceram 21 dias viajando pelo “Velho Continente” e passaram por pelo menos quatro países; França, Espanha, Portugal e Alemanha.





Após chegarem de viagem as duas apresentaram os sintomas; Elaine Brito foi levada para o Hospital Elmíria Silvério Barbosa em uma Unidade Móvel de saúde do Samu. Para receber a paciente, o hospital seguiu todo o protocolo, com os profissionais vestidos com roupas especiais e cuidados que os casos necessitam. RN acompanha o caso.





Fonte: Região News