Quarta-feira de calor e pancadas de chuva para MS

Depois de dias de tempo seco, as área de instabilidade em Mato Grosso do Sul aumentam, segundo o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Dia fica de parcialmente nublado a encoberto nas cidades do sul – como Ponta Porã, Amambai e Dourados.





Para o restante do Estado, há previsão de pancadas de chuva à tarde. “A umidade relativa do ar poderá variar entre 35% a 85% e as temperaturas variam entre de 21°C a 38°C”.





Em Campo Grande, a máxima chega aos 32ºC e em Paranaíba, na região do bolsão (nordeste), a 35ºC. Para Itaquiraí, no sul, a previsão é que termômetros também atinjam os 32ºC.





Por Anahi Zurutuza