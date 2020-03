Quinta-feira pode chover em algumas cidades de MS, mas faz calor de 41ºC

Diferente dos outros dias desta semana, nesta quinta-feira (12) pode haver pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no centro-norte de Mato Grosso do Sul – cidades como Campo Grande, Rio Verde de Mato Grosso, Pedro Gomes, Coxim e Sonora. A previsão, porém, é de muito calor, com máxima de 37,8ºC para Corumbá e sensação térmica de até 41ºC, segundo o meteorologista Natálio Abrahão, da Uniderp.





“Para as demais áreas, a previsão é céu parcialmente nublado a claro e com baixa umidade relativa do ar à tarde”, informa o Cemtec-MS (Centro de Monitoramento do Tempo e Clima em Mato Grosso do Sul).





Em Campo Grande, faz máxima de 34,4ºC com sensação térmica de 37ºC, de acordo com Natálio. Para Dourados, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê termômetros chegando aos 35ºC e para Três Lagoas, aos 34ºC.





Por: Anahi Zurutuza