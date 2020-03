Polícia invade casa e prende pastor que mantinha esposa refém

Jesus Gorgs agredia a mulher desde a madrugada, cortou as roupas dela e transmitiu tudo pela internet

Em vídeo, pastor aparece ameaçando a mulher. (Foto: Reprodução Facebook)

Depois de 2 horas de negociações, o pastor Jesus Gorgs foi preso e encaminhado à Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), em Campo Grande. Por volta das 15h, a polícia invadiu o quarto onde ele mantinha a mulher refém, em um sobrado na Rua Cláudia, Bairro Giocondo Orsi.





A polícia tentou convencer o homem a se entregar, mas sem avanços nas negociações, acabou optando por entrar no imóvel. Segundo o comandante do Bope, Wilmar Fernandes, o pastor mantinha a mulher presa desde a madrugada.





A vítima foi levada ao hospital, com ferimentos na cabeça e escoriações pelo corpo.





No local, uma pequena aglomeração se formou com vizinhos, amigos e parentes que viram pela imprensa notícias do caso. Segundo amigos, os dois estão casados há cerca de 3 anos. Ela é viúva e também já teria perdido um filho.

Polícia fechou rua no Giocondo Orsi, durante negociações

Ao vivo - O pastor é conhecido por participar de eventos religiosos em Campo Grande e transmitiu as agressões contra a esposa nas redes sociais. Em lives durante a madrugada, ele apareceu deitado na cama, em um quarto revirado, ao lado da esposa.





Nos vídeos ele fala de operações plásticas que teria pago à mulher e a acusa de traição por vingança. "Fiz muitas coisas erradas na minha vida, feri muito gente e ela quis se vingar", disse. Também na live, ele repete várias vezes o nome da esposa que pede para o pastor parar e chora. O homem chegou a ameaçar suicídio.





No início da tarde, o homem trocou a foto do perfil da companheira, postando mechas do cabelo dela. Depois, a página foi excluída. O nome da vítima será preservado.









Fonte: campograndenews Por: Ângela Kempfer e Liniker Ribeiro