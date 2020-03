CHAPADÃO DO SUL| Fava Neves traz boas notícias ao produtor na Tecnoagro 2020

Mesmo com dólar alto e coronavírus, agrônomo aponta boas perspectivas para o produtor brasileiro em 2020

O agrônomo Marcos Fava Neves abriu sua palestra “O Futuro do Agro”, em Chapadão do Sul (MS), nesta quinta-feira (12), falando da “conjunção planetária” que iniciou 2020 aos produtores rurais brasileiros. “Começamos o ano com inflação baixa, câmbio baixo, boa perspectiva da safra, mas o quadro mudou em menos de três meses”, comentou. As mudanças vieram com o dólar há quase R$ 5, as notícias sobre o coronavírus e a disputa entre a Rússia e a Arábia Saudita em relação ao Petróleo.





Entretanto, o palestrante não vê uma reação negativa em relação ao coronavírus para o agronegócio brasileiro. “A China deve migrar para o consumo de carnes convencionais como bovinas e suínas”, comentou. Há possibilidade, ainda, da China proibir as carnes exóticas, como a de morcego, com medo de uma propagação ainda maior. Fava Neves apontou que os chineses que ficaram em casa, temendo pegar a doença, chegaram a consumir 40% mais alimentos. Outro fator foi a interrupção de produção da Cadeia de Produção com as restrições às exportações de ração ocasionada pelo temor da propagação da enfermidade.



©DIVULGAÇÃO

Além dos impactos do coronavírus, o engenheiro agrônomo colocou a necessidade de se observar outros quatro pontos que podem impactar o agronegócio brasileiro: a estiagem na segunda safra de milho; a peste suína africana na China “que ficou meio esquecida por conta da enfermidade”; a reaproximação entre a China e os Estados Unidos. Segundo Fava Neves, o Brasil ganhou muito com a briga comercial do presidente norte-americano Donald Trump com os chineses. “Vendemos muito para a China por conta dessa briga”. E, outro ponto é em relação ao andamento da agenda de reformas no Brasil, com a retomada o crescimento e seus impactos ao agro e ao câmbio e as crises criadas pelas comunicações desnecessárias.





Para os próximos dez anos





Conforme o palestrante, a agricultura gera hoje para o Brasil R$ 1 bilhão por dia, a estimativa é que em dez anos ela chegue a R$ 2 bi/dia. A demanda de carnes deve aumentar no mundo. Para o agrônomo, o Brasil será o grande responsável pela produção de alimentos do mundo. “Hoje somo em 9 bilhões de pessoas, a produção agrícola na Ásia não tem mais como crescer. Hoje, a China consome por pessoa 4 Kg de carne bovina por ano, parece pouco, mas daqui 10 anos, esse consumo vai dobrar A expectativa é um crescimento de 60%”, comentou.

Outra boa notícia para o produtor brasileiro é sobre a questão ambiental. Para acompanhar o crescimento do consumo e as demandas de exportação, o produtor rural brasileiro teria de aumentar sua área agricultável de 60 mil hectares para 85 mil hectares. “Temos 850 mil hectares de área no Brasil, desse total 85 mil seriam para produção, ou seja, apenas 10% do território. A Índia, por exemplo tem apenas 5,3% da sua área preservada, enquanto a França tem 12% e os Estados Unidos, 13,9%”, informou.





A palestra ocorrida durante a Tecnoagro 2020 será disponibilizada no site do palestrante www.doutoragro.com . Fava Neves também disponibilizou no site todas as suas publicações. Ele publica mensalmente as análises sobre o agronegócio.





TECNOAGRO 2020





A Tecnoagro está em sua 23ª edição e é realizada pela Fundação Chapadão. Este ano, o evento acontece de 11 a 13 de março. Em 2019, 4 mil pessoas visitaram os estandes da feira, que, em 2020, conta com cerca de 60 expositores. O evento conta com o apoio da Fundems (Fundo para o Desenvolvimento das Culturas de Milho e Soja), por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), da Associação dos Produtores de Soja de MS (Aprosoja MS), da Famasul (Federação da Agricultura e Pecuária de MS), Sebrae, APDC (Associação do Plantio Direto no Cerrado), Febrapdp (Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha), tem o apoio das Prefeituras Municipais de Chapadão do Sul, Chapadão do Céu (GO), Paraíso das Águas, e Alcinópolis, da Câmara de Vereadores do município e dos Sindicatos Rurais de Chapadão do Sul e de Chapadão do Céu.





FUNDAÇÃO CHAPADÃO





A Fundação Chapadão completa 23 anos em agosto deste ano e foi criada por 36 produtores e hoje reúne uma centena de associados. Sua área de atuação soma mais de 500 mil hectares de agricultura. A entidade presta serviços de agricultura de precisão que vai da coleta de solo georreferenciada, elaboração de mapas de fertilidade, recomendação de defensivos até a análise de resultados.





ASSECOM