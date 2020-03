ANTÔNIO JOÃO| Prefeita participa de reunião com diplomata do Ministério das Relações Exteriores

Prefeita Márcia Marques juntamente com o ministro João Carlos Parkinson de Castro e autoridades de vários municípios de MS

A prefeita de Antônio João, Márcia Marques, participou de reunião quarta-feira, dia 11, com João Carlos Parkinson de Castro, ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores do Brasil. O evento tratou sobre a importância da consolidação do projeto do Corredor Rodoviário Bioceânico, tendo como sede das discussões o auditório da Prefeitura de Dourados, contando com a participação de empresários e autoridades civis e militares de vários municípios de Mato Grosso do Sul.

João Carlos Parkinson de Castro, ministro da carreira diplomática do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, durante palestra para autoridades e empresário sem Dourados

Durante a sua palestra, o ministro afirmou que o projeto da rota deverá consumir recursos na ordem de US$ 75 milhões do Fundo Binacional da Itaipu, cabendo ao Brasil a construção da ponte sobre o Rio Paraguai, ligando Porto Murtinho a Carmelo Peralta no lado paraguaio da fronteira. O projeto liga o Estado de Mato Grosso do Sul aos oceanos Atlântico e Pacífico, o que poderá estimular significativamente o mercado internacional de produtos brasileiros.





A prefeita Márcia Marques disse que Antônio João é o município que está situado em ponto estratégico nesta rota e que a concretização do projeto poderá representar um avanço muito grande para a economia local. “A Rota de Integração Latino-Americana inclui a construção de uma ponte sobre o rio Paraguai, através da qual será facilitado o acesso aos portos chilenos passando pelos territórios paraguaio e argentino. Será sem dúvida um passo importante porque reduzirá o custo para exportação do agronegócio e também do setor industrial de Mato Grosso do Sul e do Brasil”, destacou a prefeita.





ASSECOM