PANDEMIA| MS tem 6 casos confirmados e notificações por coronavírus passam de 100

Secretária afirma que quem fica responsável por avaliar casos suspeitos para exame é o CIEVS

Foi anunciado nesta terça-feira (17) durante coletiva de imprensa, que Mato Grosso do Sul tem 6 casos confirmados de Covid-19, o novo coronavírus. Nesta segunda-feira (16), eram 4 casos em Campo Grande e para os dois novos casos não foi divulgado onde pacientes moram.

Conforme a secretária adjunta da SES (Secretaria Estadual de Saúde), Christine Maymone, o Estado conta com 112 notificações da doença e 26 amostras de exames seguem em análise no Lacen (Laboratório Central) em Campo Grande.

Maymone disse que o responsável por avaliar se o paciente está ou não com a suspeita da doença é o CIEVS (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde). Conforme ela, quando o paciente procura uma unidade de saúde em MS, a unidade avalia o caso e aciona o CIEVS.

A partir daí, o CIEVS é quem fica responsável por considerar o caso suspeito ou não. Se o paciente for considerado um caso suspeito, somente então que o centro de análise faz a coleta de material e envia para o Lacen.

Segundo a secretária da SES, o Lacen fez 16 exames para avaliar o coronavírus no no sábado (14), 15 no domingo (15), 10 nesta segunda-feira (16) e nesta terça-feira (17), foram realizados 32 exames. O resultado sai sempre entre 24 a 72 horas.