Gisa, assistente virtual da Energisa, oferece atendimento 24 horas pelo WhatsApp

Com a chegada do novo coronavírus em Mato Grosso do Sul, serviços online são opção segura.

Diante da situação atual e das recomendações do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Estado, a Energisa Mato Grosso do Sul orienta os consumidores a buscarem atendimento sem sair de casa, economizando tempo e evitando aglomerações. Por meio da Gisa, atendimento via WhatsApp, a concessionária oferece aos clientes boa parte dos serviços que ele procuraria na agência, sem sair de casa. Tudo em poucos segundos, sem filas e com ainda mais praticidade e segurança.





Pela atendente virtual Gisa, os clientes da Energisa podem solicitar serviços e informações sobre a conta de energia, como emissão da segunda via da conta, mudança de titularidade, pedido de religação, informar pagamento, verificar histórico de consumo, entre outros diversos serviços, tudo pelo WhatsApp. A assistente está disponível 24 horas e foi pensada para ser um canal de atendimento rápido e prático.





Para entrar em contato com a Gisa, é só adicionar o número 67 99980-0698 e mandar um ‘oi’. A assistente responderá rapidamente com algumas opções sobre o assunto que o cliente deseja tratar. Basta informar a opção de serviço desejada e enviar para prosseguir o atendimento. “Caso seja o seu primeiro contato com a Energisa por meio da Gisa, ela pedirá uma confirmação dos seus dados e em seguida vai listar alguns dos serviços oferecidos. É só responder com o número da opção desejada e pronto”, comenta Hermann Clay, coordenador de Canais Digitais da Energisa. Caso o que você queira não esteja listado, digite claramente o nome do serviço ou uma palavra chave que ela vai direcionar a conversa para o assunto. Simples e ágil.





Ao falar com a Gisa, é fundamental ter em mãos o número da sua UC (Unidade Consumidora), que você encontra em sua conta de luz, ou seu CPF, para clientes residenciais, ou CNPJ, no caso de empresas.





Além da Gisa, a Energisa também oferece aos sul-mato-grossenses atendimento pelo site www.energisa.com.br , e ainda pelo aplicativo para smartphone Energisa On.





ASSECOM